La força poètica vertebra una nova edició del «Març de Paraules» a Roses

Roses fa temps que ha trobat en les diferents expressions de la cultura una alternativa per alimentar les necessitats espirituals. Una de les fonts és, sens dubte, la literatura i el mes de març, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Poesia, és també el bressol del Març de Paraules, una iniciativa que, des de l'any passat, s'ha potenciat amb reconeguts noms de l'escena. Enguany s'hi podrà escoltar dos recitals musicats amb Emilio Gutiérrez Caba amb les seves Coblas del alma i Joan Massotkleiner. Serà, però, Òscar Intente qui obre el cicle amb el recital «Hem escollit», aquest dijous a 2/4 de 8 del vespre al Teatre.



«Els poetes van salvar els mots», reconeix Intente, «i són ells els que destil·len les paraules». Per a l'actor, en uns temps com aquests «en què hi ha tant soroll», les veus dels poetes il·luminen el camí. No en va ell ha volgut titular el seu recital «Hem escollit», un missatge molt definitori del moment actual que viu el poble català, diu, extret d'un poema de Joan Margarit, qui va morir fa just uns dies. El connecta, a més, amb la veu de Josep Carner i el seu «Vinguts del que fórem, restem el que som». I és que el viatge poètic que proposa Intente parteix de la foscor per viatjar cap a la llum.





S'obre, doncs, amb la veu en off de, a qui connecta amb Margarit, poeta que li reconeixia ser el pare del català modern, «aquell que va revifar la llengua». Li segueix, i. Dins aquest viatge, el públic se sent acompanyat pels poetes que «han mantingut l'esperança, la lluita, la flama i la llengua» i que ajuden a la resta a reflexionar sobre quin país volem. Noms comhi són presents.

«Hem escollit» és un muntatge que Òscar Intente va començar a embastar el 2013 arran d'un altre recital poètic fet a principis del mil·lenni. «Era un altre context i calia ara fer una altra tria de poemes», explica l'actor, qui creu que «és una nova mirada, un camí de reafirmació». Es dona la particularitat que aquest muntatge ja s'havia d'haver presentat a Roses i a Venècia l'any passat, però la pandèmia ho va frenar. «És bo que es pugui reprendre després d'un temps dur», reconeix.

Poesia als aparadors dels comerços

El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, està molt satisfet amb el programa tot i les limitacions. «Març de Paraules ha aconseguit una valoració molt positiva i comença a ser un cicle molt esperat», afirma. Per complementar-lo, vint-i-cinc comerços del poble exhibiran poemes en els seus aparadors, repartiran tres punts de llibre editats per l'Ajuntament i els joves participaran amb una batalla de galls, el dia 27.