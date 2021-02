José Luis Bartolomé aplega llegendes i històries d'autor sobre Palau-saverdera

Quan José Luis Bartolomé es va traslladar a viure a Palau-saverdera ara fa deu anys –la seva dona hi va néixer– va iniciar una intensa tasca de dinamització cultural local. Entre les propostes destaca la conducció del club de lectura on participa força gent gran. L'any passat Bartolomé els va explicar una llegenda local que cap d'ells coneixia i això el va esperonar a començar una recerca. El resultat és el llibre «Llegendes i altres romances de Palau-saverdera» que justament acaba d'editar i que ja es troba a les llibreries.

Bartolomé va iniciar la investigació partint de les llegendes més conegudes al poble: la del Salt de la Reina mora, vinculada al castell de Sant Salvador i que té múltiples versions; la de la cova de les Encantades lligada amb les bruixes i les dones d'aigua, i la del Bruel, «que tot i ser de Castelló també ens afecta als pobles propers». L'autor ha bussejat entre bibliografia antiga, però també en publicacions modernes com la revista local Saverdera XXI, «on es parlava d'històries recents amb rerefons històric que ja es poden considerar llegenda». També s'ha alimentat dels escrits d'Àngel Roig, que Bartolomé va publicar fa quatre anys. Roig és, a parer de l'autor, «el Joan Amades de Palau, perquè durant trenta anys, tots els estius, va anar entrevistant gent gran del poble i tot aquest saber ho va mecanografiar». Entre les històries que ell va testimoniar n'hi ha que parlen de llegendes de bruixots. Bartolomé ha volgut incloure llegendes d'autor, és a dir, versions que s'han generat d'antigues llegendes així com llegendes casolanes o històries que s'amaguen rere els noms d'alguns masos.

Fabricar noves llegendes

José Luis Bartolomé reconeix que les llegendes no són un patrimoni del passat o de temps desconeguts, «sinó que també es poden fabricar ara, hi tenim dret». L'autor ho reivindica i més amb els nombrosos espais singulars o elements de natura que té Palau-saverdera, com ara roques antropomòrfiques o pedres gegants, que poden esperonar la imaginació. A més, Palau no està lligat a cap personatge mitològic com sí que passa a Roses o Maçanet de Cabrenys, o a herois reals, així que el camp és ampli, una oportunitat, diu ell, per a les noves generacions.

L'autor ha escrit el llibre amb voluntat didàctica i pedagògica, incloent-hi llargues notes. També disposa d'un apartat lúdic pensat per les famílies i en destaca l'escrit sobre el Fitó fet per Joan Padrosa a la contraportada. Per Bartolomé, però, el més important és divulgar aquest patrimoni i enriquir-lo. «El que no conservem ara, el temps ho esborrarà», conclou.









José Luis BartoloméAutoedició188 pàgines - 15 euros