La Jonquera programa una quinzena de propostes culturals pel febrer i març

L'Ajuntament de la Jonquera ha volgut reprendre la programació cultural encetada l'any passat i frenada en sec per la pandèmia. Entre febrer i març ja s'ha previst una quinzena de propostes culturals entre música, teatre, cinema, tasts de vins així com propostes esportives. A banda, també ofereix una dilatada llista de tallers i cursos per exercitar el cos i la ment. Aquests es durien a terme presencialment a Can Laporta o bé per via telemàtica.

Entre les propostes culturals programades, destaquen el concert de música tradicional dels Mini-Stress (21 de febrer) i el de la rosinca Madamme Mustash (8 de març). També l'oferta per al públic familiar amb les hores del conte a la biblioteca, l'actuació de la Companyia Tortell Poltrona amb l'espectacle Què Bèstia! (27 de març), el taller Construïm les ulleres de la igualtat a la biblioteca (12 de març) i l'actuació d'El Pot Petit (27 de març).

Dins la programació no faltarà el teatre, concretament teatre musical amb l'obra Per si no ens tornem a veure (13 de març) de la companyia El musical més petit. No faltarà tampoc projeccions de cinema amb A pulmó (19 de març), un tast de vins amb Vanesa Martín (19 de febrer) i sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera (21 de març). També s'inclouen diferents rutes de marxa nòrdica i mountain bike per la zona.