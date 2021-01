Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats culturals programades de divendres 22 a diumenge 24 de gener:

Concert de Penélope, a Figueres

Divendres 22 de gener

A les 20.30 hores

La Cate

La nova edició del cicle 66 Butaques de l'espai La Cate de Figueres l'estrena el grup figuerenc Penélope aquest divendres 22 de gener a dos quarts de nou del vespre. Durant l'actuació, el grup presentarà el seu disc debut Polvos Mágicos. Aquest treball és un projecte musical compost íntegrament per figuerencs, que neix de la idea de mesclar melodies de guitarra espanyola i clàssica amb ritmes moderns i la visió femenina dels problemes i inquietuds quotidianes de la vida nihilista contemporània. El resultat és una proposta musical sorprenent i seductora, combinant bases electròniques amb vents jazz, guitarra flamenca i un to melòdic escampat com la pols màgica que dona nom al seu disc de debut.

Exposició a Figueres

Divendres 22 de gener

Fins al 6 de febrer

Galeria El Claustre



La galeria d'art figuerenca El Claustre manté el ritme d'exposicions. Aquest divendres inaugura una col·lectiva amb peces dels artistes Anoro, Frank Jensen, Didier Lourenço, Elena Montull i l'escalenc Lluís Roura, qui fa molt temps que no exposa a la capital altempordanesa. Es pot visitar fins al 6 de febrer.

Club de lectura, a Figueres

23 de Gener

Format virtual, a les 10.00 hores

Biblioteca de Figueres



Durant tot aquest mes de gener, la biblioteca de Figueres manté l'activitat dels seus clubs de lectura. Ho fa en format virtual, fórmula que ja va seguir durant el confinament. Divendres a les quatre de la tarda es farà el Club de lectura fàcil, una sessió virtual amb la lectura de: L'Escarabat d'or d'Edgar Allan Poe; versió de Joan Ramon Berengueras i Rosa Bonafont i dissabte 23 gener tindrà lloc el Club de lectura infantil de 6è de primària. Serà una sessió virtual amb la lectura de: La meva vida nova d'Àngel Burgas

Aquesta setmana cal destacar que els lectors de 6è de primària s'aproximaran a la novel·la La meva vida nova, del figuerenc Àngel Burgas

Espectacle 'Quema la memoria', a Figueres

Dissabte 23 de gener

A les 20.00 hores

Auditori Caputxins

Paula Bonet interpreta el que canta Ramón Rodríguez (The New Raemon) establint un diàleg amb les lletres de les cançons i la música, a 'Quema la memoria', una proposta efímera que es podrà veure a Figueres aquest dissabte, a l'Auditori Els Caputxins, a les vuit del vespre. Quema la memoria és la taca, la música i la paraula d'un diàleg que ens recorda que res és per sempre. Les imatges muten com també ho fa la veu. Rodríguez demostra que és un virtuós de la paraula. L'artista valenciana es consolida com una de les millors pintores del món. L'espectacle es va posposar l'octubre passat per la pandèmia.

Espectacle 'Orbital', a Figueres

Diumenge 24 de gener

A les 18.00 hores

A la sala La Cate



Farrés Brothers i Cia proposa aquest diumenge l'espectacle Orbital. Es podrà veure a la sala La Cate de Figueres, a les sis de la tarda. La Mariona, el Yuri i el Nil juguen a marcians. L'univers forma part del seu joc, tal i com tots formem part de l'univers. Un dia les seves òrbites es bifurquen i es perden la pista. I passen els anys. Ara són adults. La Mariona és a punt de fer realitat el somni dels tres: viatjar de veritat cap a l'espai.