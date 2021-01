L'Arxiu de Roses dedica el Document del Mes als Pastorets del Grup de Teatre

El Document del Mes que presenta aquest gener l'Arxiu Municipal de Roses és un fulletó editat l'any 1990 per informar de la representació d'Els Pastorets a càrrec del Grup de Teatre de Roses. Amb aquesta obra, que la companyia interpretà per primer cop l'any 1981, s'inicià l'activitat continuada del Grup de Teatre de Roses sota l'impuls del seu director, Ignasi Tomàs, i amb la participació d'un important nombre de persones involucrades en aquest projecte cultural que ha arribat als nostres dies com un dels esdeveniments de més notorietat del Nadal rosinc.

L'Arxiu Municipal de Roses compta amb una extensa col·lecció de fulletons que aplega documents des del segle XIX. Anteriorment a la creació del servei d'arxiu, aquests materials es guardaven de manera aleatòria i arbitrària, fet pel qual l'atzar ha jugat un paper fonamental en la seva conservació. El seu interès però, atesa la quantitat d'informació que aporten per a la recerca història, és molt alt.

Per visualitzar aquesta importància, l'Arxiu presenta aquest mes el document creat per informar de la representació dels Pastorets segons la versió de l'autor olotí Joaquim Danés Llongarriu (1923-2001) de l'obra Els pastorets d'Olot: sarsuela nadalenca en quatre actes i en vers (1980). Essent Ignasi Tomàs, el director de l'elenc teatral rosinc, d'origen també olotí no sorprèn que adoptés aquesta versió creada just l'any abans de la primera representació dels Pastorets a Roses.

El fulletó es presentava amb un dibuix realitzat per l'artista rosinc Narcís Costa, utilitzat durant molts anys com a imatge de les representacions dels Pastorets celebrats a Roses, que representa un dimoni amb un nas inspirat clarament en el de la famosa cantant d'òpera de les Aventures de Tintín, Bianca Castafiore. L'interior del fulletó oferia les dades més tècniques de l'espectacle: la direcció artística, la música, la perruqueria, l'equip de producció i, sobretot, l'esment del grup de rosinques i rosincs que varen participar en aquesta primera representació teatral dels Pastorets a Roses, que aplegà més de setanta persones.