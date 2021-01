Figueres estrena la Gran Parada Reial per on passaran fins a unes 10.000 persones

Els Tres Reis d'Orient han obert amb molt d'ambient aquest dilluns a la tarda a Figueres el campament reial del passeig Nou que es manté fins demà dimarts al vespre. Els petits poden fer un recorregut d'un quart d'hora per les diferents escenes on troben en Fumera, la zona de regals o la carrossa dels xumets. Música, espectacles i llums donen vida al recinte reial que no deixa de rebre públic en cap moment. Poden passar pel campament fins a 10.000 persones com a màxim. Cada quart d'hora entren un màxim de persones de 200 perssones en grups de sis.

Durant tot el recorregut els visitants hauran de portar la mascareta. Els Reis d'Orient no la porten i se'ls pot veure però a distància, mentre saluden als més petits que conseven intacta la seva il·lusió. Companyies de teatre, com Tequatre, de dansa, actors i figuerencs converteixen el passeig Nou en una cavalcada estàtica amb diferents escenes on s'hi poden trobar personatges com en Fumera, el conegut personatge figuerenc, un patge que apareix per aquestes festes o la paqueteria de regals.

L'espai té un punt d'accés per avinguda Salvador Dalí i un de sortida per la Ronda del Parc. A més, tots els que passaran durant els dos dies pel campament han d'haver fet una reserva prèvia que dona dret a una entrada per a sis persones de la mateixa bombolla.

Ses Majestats els Reis d'Orient arribaran demà dia 5 de gener a les ciutats i pobles però ho faran complint les normes estrictes que obliga la pandèmia. A través de les pantalles, als campaments o en cavalcades més allunyades que altres anys els petits podran continuar veient com arriben des d'Orient Melcior, Gaspar i Baltasar, preparats per repartir els regals la nit de Reis.

