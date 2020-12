Campanya per reeditar el primer llibre de Fabi i Fedó

L'il·lustrador Carles Roman és conscient que vivim moments delicats, però també creu que cal no defallir quan un té un propòsit clar. És per això que ha impulsat un crowfunding a Verkami per reeditar el primer volum de les històries de Fabi i Fedó, ciutadans d'Empúries, 'El mosaic i altres històries', un còmic aparegut el 2016 i ja esgotat i que ara reapareixerà en una edició corregida i millorada. Roman té esperances que el Verkami funcioni -demana 1.600 euros i ja n'ha recollit la meitat- perquè Fabi i Fedó són dos personatges als quals té en molta estima. «Són molt d'aquí, Empúries és l'origen de l'Empordà i és interessant tenir personatges que identifiquin el territori», reconeix l'autor.

Fabi, un militar d'origen romà de físic herculi, i Fedó, un filòsof d'origen grec, escardalenc i capficat sempre en les seves cabòries, van començar a viure aventures de la mà de Roman ja fa uns quants anys dins les pàgines de Cavall Fort. «Són personatges completament contraris que donen molt de joc i sempre se m'acudeixen històries noves per a ells», comenta el creador. De fet, la idea de reeditar aquest primer volum ve perquè actualment el públic només pot accedir al segon, 'Una tragèdia espaterrant i tres comèdies colossals'. «Em sabia greu que aquests nous lectors no poguessin tenir el primer, també», assegura. La voluntat, a més, de Roman és publicar més endavant el tercer llibre que inclourà una història que havia publicat fa anys amb el Museu d'Arqueologia d'Empúries, 'El mercader i l'objecte del desig'. Per al quart i cinquè volum ja treballa en un nou fil argumental del qual ja té el guió fet. En un país amb pocs creadors dedicats al món del còmic, l'entrega de Roman, també conegut per un altre dels seus personatges mítics, el Drac Català, és molt valuosa. Roman treballa de forma artesana, minuciosa i amb gran dedicació. «He renunciat a moltes coses per fer el que faig i per poder ser qui soc», diu, desplegar les seves habilitats naturals i adquirides a partir d'esforç i treball.













Un altre dels vessants on Roman desplega la seva creativitat és el món de l'audiovisual. Fa pocs dies va presentar al Festival Acocollona't, de cinema fantàstic i de terror, el curt Nocturna, sota el segell Produccions Nicinc. Filmat en un sol dia a l'Escala, narra com la vacuna de la Covid-19 genera una mutació inesperada en alguns joves amb efectes nocius. El curt es pot veure al canal de Produccions Nicinc.