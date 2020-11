La represa cultural a l'Alt Empordà anima però crea incertesa als programadors

Aquest dilluns s'ha iniciat la segona desescalada desgranada en quatre fases. Dins l'àmbit cultural i en la primera de les fases, cinemes, teatres, auditoris i sales de concert poden obrir amb un aforament del 50% i sense superar les cinc-centes persones. Els museus, les biblioteques i les sales d'exposicions amplien les restriccions del 30 al 50%. La notícia ha estat molt ben rebuda pel sector, molt afectat pels tancaments, tot i que no amaga les greus dificultats que estan tenint els programadors per tornar a engegar la maquinària.

En el cas d'espais municipals culturals com el Teatre El Jardí, la Sala La Cate i els Caputxins de Figueres, ja fa dies es va decidir que, com la voluntat era fer coses paral·leles als espectacles, es posposessin ja algunes propostes com 360 grams i el concert de Laia Fabra i Marta Viñas, pel 5 i 12 de març. La directora del teatre, Aina Baig, explica que tots els espectacles posposats s'afegiran a la temporada de primavera que «no es redueix i inclou més propostes del que és habitual». Un hàndicap per aquesta primera fase, però, serà la impossibilitat de fer servir les entrades com aval per saltar-se el toc de queda. Baig reconeix que ells atrauen públic d'arreu de la comarca i, fins i tot, de Girona, i el fet que no es permeti la mobilitat «ens perjudica». És per aquest motiu que aquest mateix dilluns la companyia Tequatre, que tenia previst representar No hi ha lladre que per bé no vingui, dissabte a La Cate, va decidir posposar-la, novament, ara sense nova data. «Ho fem per garantir que la gent de fora de Figueres pugui venir al teatre», explica Jaume Pujadas.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses, Èric Ibáñez, també reconeix el greuge tot i que assegura ells sí que mantenen les obres programades Fairfly, aquest dissabte, i Solitudes, el 5 de desembre. Saben que els afectarà la restricció de mobilitat en l'espectacle infantil de diumenge, però creuen que és millor mantenir-ho.



Reprogramació constant

El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de l'Escala, Pep Torner, reconeix que tot aquest temps «ha estat una feinada de reprogramació constant» i que ara analitzaran què poden fer i recuperar en les noves fases. Un repte també ha estat pel tècnic de l'Ajuntament de Castelló, Martí Fontclara. L'aturada els va fer buidar de propostes d'aquí a final d'any tot i que mantenen espectacles com Mentiders, amb Guspira Teatre (12 de desembre), inclòs dins el cicle d'Empori que, un a un, va anar perdent els espectacles, reprogramats per l'any vinent. Fontclara avança que ja estan treballant en Reis per gestar «una proposta alternativa a la cavalcada que complirà tots els requisits» i plantejant el 2021 «amb certa normalitat».

La regidora de Sant Pere Pescador, Sònia Ortega, assegura que ells plantegen el retorn «amb calma i tranquil·litat, i amb totes les mesures de seguretat». «No poder donar resposta a les activitats quan la gent tant necessita viure amb normalitat» és el que els provoca més desgavell.