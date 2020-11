Guillem Albà i l'Orquestra Marabunta és un espectacle de circ enèrgic i energètic que arriba, aquest dissabte, 28 de novembre, a les 8 del vespre, a l'escenari de la Societat Unió Jonquerenca, de la Jonquera. Aquesta nova proposta cultural es presenta com "una sorprenent sessió circense catapultada per la millor música en directe". Les entrades es poden adquirir a Can Laporta.