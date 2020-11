El Síndic de Greuges insta a analitzar la possibilitat de reobrir els espais culturals

El Síndic de Greuges ha recomanat aquest divendres que s'analitzi la possibilitat de reobrir els espais culturals tenint en compte "l'evolució de la crisi respectant els protocols" que s'han establert.

Ha considerat que la cultura és fonamental per afrontar les situacions d'aïllament en moments de vulnerabilitat, i ha recordat que al setembre es va declarar un bé essencial, cosa que "va fer pensar que no caldria tancar els espais culturals", ha explicat en un comunicat aquest divendres la institució.

En aquesta perspectiva, el Síndic de Greuges ha reclamat "que es preservi el dret de la ciutadania d'accedir a la cultura" i que es garanteixi l'obertura dels espais culturals quan la situació sanitària ho permeti.

També ha alertat del descens econòmic que ha patit el sector, no només per les restriccions, sinó també per la "falta de suport" de l'Administració pel que fa a al finançament de les activitats culturals.

El Síndic de Greuges recorda que les associacions de treballadors de la cultura han retret l'estat d'abandonament en el qual es troba el sector, i han recordat "l'enorme esforç econòmic" que van fer per garantir la seguretat dels seus espais.