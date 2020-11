Carlos Romero: «Amb la música volem ampliar la manera d'expressar-nos sobre l'escenari»

L'empordanès Carlos Romero juntament amb Tania Martín integren el grup Kábbala. Tots dos, ballarins professionals, han publicat el primer single Salvaje

Salvaje és el primer single de Kábbala, grup format per Tania Martin i Carlos Romero, tots dos ballarins professionals, amb una llarga experiència en companyies de prestigi com el Ballet Nacional d'Espanya. Ara s'introdueixen en una nova disciplina per a sorprendre el públic amb la seva música contemporània i rica en fusió d'estils i expressió artística. Per a tirar endavant aquest primer senzill convertit en una emocionant pista de pop llatí, Tania i Carlos han acudit a Iván Guerrero de Skyline Studios. El videoclip de la primera cançó, on els ballarins imiten animals salvatges, desvela ja un futur musical prometedor per a Kábbala.

Com sorgeix el nou projecte musical Kábbala?

La idea de cantar ens acompanya inconscientment des de fa anys. A tots dos ens ha agradat sempre i, com que som ballarins, hem anat acompanyats de la música d'una forma o una altra, així que quan vam tenir temps per a poder buidar la ment de l'enrenou diari, decidim que era el moment d'explorar aquest nou món.

Heu publicat el vostre primer senzill, Salvatge, i el videoclip és molt especial, com neix la història i d'on ve el nom del grup?

Un dels significats de Kábbala és l'arbre de la vida que, amb les seves ramificacions, ens identifica pels diferents camins que volem recórrer al llarg de la nostra carrera. Ens sembla una molt bona manera de portar al màxim una carrera artística i explorar totes les possibilitats. La història de Salvaje, el nostre primer single, neix de la necessitat de parlar de l'amor platònic, aquest amor inassolible, i se'ns va ocórrer explicar la història a través d'una metàfora en la qual una àguila i una pantera arriben a enamorar-se, el clar exemple de dos éssers incompatibles. L'àguila estima des de la seguretat i estabilitat d'un arbre, mentre que la pantera recorre els camins corrent riscos, plena d'una adrenalina que no li permet comprometre's. La lletra és nostra. Iván Guerrero, el nostre productor, ens va enviar una base instrumental i arran d'aquí comencem a crear la història i la lletra.

Ara també heu presentat la cançó en versió acústica.

Acabem de llançar la versió en acústic de Salvaje al costat del meravellós pianista i amic Víctor Elías i l'arranjament musical li ha donat un toc molt més íntim, la qual cosa ens sembla molt interessant perquè és una manera molt diferent de transmetre la mateixa història.

Quines són les vostres intencions en el món de la música?

D'una banda, volem ampliar la nostra formació com a artistes i així poder enriquir el nostre llenguatge i la nostra manera d'expressar-nos sobre un escenari. Ens encantaria poder portar les dues carreres, l'una alimentant-se de l'altra, que això ens permeti explicar històries més complexes i poder continuar creant que és el nostre objectiu, crear. La nostra labor en el món és que el públic gaudeixi i d'aquesta manera gaudir nosaltres.

Com i per què dos ballarins fan aquest salt, era una idea premeditada?

No estava per a res planejat, la veritat? Sí que teníem ganes, però com que som ballarins professionals, mai havíem tingut el temps necessari per a dedicar-nos en cos i ànima a la música, ja que teníem moltes gires i gairebé mai estem a casa. Així que quan va començar el confinament per la Covid el mes de març, vam fer el pas de contactar amb Iván Guerrero, un productor musical, amb una trajectòria brillant que avui dia, després d'acceptar el nostre projecte, s'ha convertit en una de les persones clau de tot aquest projecte. Iván Guerrero i Angélica Uceda, des de Skyline Studios, han produït temes i discos d'artistes com Marta Sánchez, Carlos Baute, Georgina, Andy i Lucas i molts més.

De quina manera s'integra la vostra passió per la dansa en aquesta nova faceta musical?

El que volem dur a terme en aquest projecte és que tant en els videoclips com en els directes hi hagi una posada en escena ben treballada, un vestuari original i unes coreografies de qualitat. Són coreografies complexes tècnicament i molt impactants i comptem amb un elenc de ballarins que ens acompanyen.

Sobre el món de la dansa, on heu nascut com a artistes, quins són els vostres projectes ara mateix?

A més d'estar en plena creació del disc i els videoclips amb Kábbala, actualment estem com a ballarins solistes amb Antonio Najarro (exdirector del Ballet Nacional d'Espanya) en el seu espectacle Alento, amb el qual estem de gira. El dissabte 24 d'octubre passat vam estar a Madrid i va ser un èxit, es van esgotar les entrades en una hora. També som primers ballarins de l'espectacle Woman, d'Aarón, que encara estem preparant per a l'estrena. Conta la història de set dones valentes que viuen reivindicant les seves creences, i lluiten per les seves vides i la dels seus.

Parlant de lluites, com us està afectant tota aquesta crisi?

I bé, què hem d'explicar!, la Covid està afectant moltíssim el món de l'art i la cultura. Ens han cancel·lat i/o posposat les gires que teníem, així que la nostra preocupació és gran. Temem quedar-nos sense ingressos per a poder viure i poder menjar, com qualsevol artista o persona que es dedica al nostre sector ara mateix. Els teatres no poden programar. La cultura s'ha vist molt castigada i amb ella milions de famílies, així que des d'aquí demano que, si us plau, fomentem la cultura, perquè un poble sense cultura, és un poble sense futur.