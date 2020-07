Carles Coll i Maria Geli ofereixen cinc concerts a la Basílica de Castelló a l'agost

Just uns dies després de la seva presentació en societat, l'associació Balada del Sabater d'Ordis ja s'estrena amb una proposta cultural. Es tracta d'un cicle de cinc concerts a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries a càrrec dels músics Carles Coll i Maria Geli, acompanyats de la rapsoda Maria Rosa Oliveras. L'estrena es fa aquest aquest diumenge 2 d'agost, a les 8 del vespre, i els concerts s'allargaran durant tot l'agost, concretament, el dijous 6 i els divendres 14, 21 i 28 d'agost.

No és la primera vegada que Carles Coll, exdirector de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, actua en aquest escenari. Ho va fer l'any passat al costat del seu fill i la valoració va ser molt positiva. Sí que és el primer cop que fa duet amb Maria Geli, codirectora de l'escola municipal de música de Torroella de Montgrí i que ha col·laborat amb nombroses orquestres. Tots els concerts, a excepció del concert del 6 d'agost, que serà a l'espai central de la Basílica, es faran a la capella barroca dels Dolors, una sala de dimensions més reduïdes que, segons Coll, «és ideal per tocar». Envoltats de les obres de Lluís Roura i un retaule barroc, Coll i Geli interpretaran una versió breu per a piano i violoncel, adaptada pel mateix Coll, de l'Auca del Sabater d'Ordis. El programa es complementarà amb obres de Txaikovski, Saint-Saëns, Schubert, Lluís Albert, Fages de Climent, Coll, Isern, Mendelssohn i Montsalvatge. A cada concert, la segona part anirà canviant.

Un dibuix de l'Auca, de regal

Tots els assistents a cada concert, tindran com a al·licient rebre gratuïtament, com a regal, una reproducció de l' Auca del Sabater d'Ordis, amb un dibuix de Dalí i quaranta-dos de Joan Felip Vilà amb versos de Fages. Les entrades de cada actuació, que seguirà la normativa d'aforament limitat i totes les mesures d'higiene, es poden comprar el mateix dia a l'entrada de la Basílica per 10 euros. El cicle té el suport de l'Ajuntament i la mateixa Basílica.

Amb aquests concerts, l'associació cultural inicia els actes per divulgar aquesta obra de Carles Fages de Climent, fita que s'ha marcat com a objectiu.