El fotoperiodista Miquel Ruiz publica el llibre «Viatge al cor de la malària»

El maig de l'any 2008, després de molts mesos de preparació, el fotoperiodista fortianenc Miquel Ruiz, en representació de Fotògrafs per la Pau, iniciava un projecte per documentar «un viatge a l'epicentre del país amb més malària de l'Àfrica», i per repartir medicines i material sanitari. Una selecció de les fotografies d'aquell viatge a Libèria s'han plasmat en un llibre digital, 12 anys després, «on les imatges expliquen per si soles les lliçons d'humanitat que em vaig emportar d'aquell país».

Ruiz recorda com un cop van ser resoltes les qüestions de logística, allotjament i mobilitat, amb ajuda de l'ONG Mentor Initiative, de l'ONU, i d'algun amic, el grup va iniciar un «periple ple d'entrebancs i contratemps pel mig de la selva buscant poblats on deixar teles mosquiteres impregnades d'insecticida i medicines». A més del fotoperiodista, el grup estava format per la periodista gironina, Tània Tàpia, i per un guia liberià.

Un dels moments més emotius va arribar quan, per sorpresa, va rebre la invitació de fotografiar el part d'una dona que, acompa­nyada de la seva filla de 3 anys, havia trencat aigües en unes instal·lacions humils de Cheboken, un poblat del comtat de River Gee, fins on s'havia desplaçat la comitiva per dur-hi medicaments. L'anècdota: el nen nascut, que aquest 22 de maig ha fet dotze anys, es diu Miquel.

Aquesta i altres històries queden recollides en la presentació que fa Miquel Ruiz d'aquest llibre fotogràfic, que es pot descarregar gratuïtament a: https://bit.ly/3esJ7sQ i s'anirà presentant, de manera presencial, en diversos municipis gironins per recaptar fons solidaris que s'enviaran a Libèria.

Sanitari (fent funcions de metge) de la clínica de Cheboken, inventariant el material rebut.

Després d'una exhaustiva tria de les imatges, entre unes 1.500 que va realitzar, Miquel Ruiz ha sentit com aquella aventura torna a cobrar vida. Durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19, «l'amic i editor Francesc Carbonell, després de visualitzar les fotos que dia a dia penjava a Instagram sobre Libèria, em va proposar publicar part d'aquest treball en un llibre digital i al mateix temps fer seguiment de la història d'en Miquel petit de Cheboken». Ruiz ha sabut que el nen havia sobreviscut a la malària i a altres malalties, gràcies, entre altres circumstàncies, a les teles mosquiteres que fa dotze anys va deixar al seu poblat. L'actual junta de Fotògrafs per la Pau apadrinarà el nen perquè pugui anar a l'escola.

Malauradament, els dos ictus que va patir el fotògraf després d'aquest viatge van impedir que tornés a Libèria, però l'impuls de seguir treballant en el seu desig de millorar el món no s'ha acabat.