Roses celebra quinze anys d'havaneres amb una cantada de seients reservats

La Cantada d'Havaneres de Roses arriba a la seva quinzena edició amb els grups Americanus i Cavall Bernat. Tindrà lloc avui divendres, 24 de juliol, a les deu de la nit a la Platja de la Perola. «Els dos grups que venen són molt adients per celebrar aquesta cantada d'aniversari», assegura Èric Ibáñez, regidor de Cultura i Festes del govern rosinc.

A causa de la crisi sanitària que vivim, «la cantada tindrà un aforament limitat de 450 persones, altres anys hi podria arribar a haver unes 900 persones, i aquest any, per poder mantenir les distàncies s'ha reduït», explica Ibáñez.

L'entrada per a l'esdeveniment és gratuïta, però per poder gaudir de les havaneres, és necessari fer una reserva prèvia en el portal web www.rosescultura.cat, o presencialment al Teatre de Roses (els dijous i divendres, de 12 a 14 hores).

Per poder accedir a la Perola, caldrà portar la mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar-se les mans amb hidrogel en el moment d'accedir-hi. Des del consistori es recomana «assistir amb antelació per tal d'evitar la creació d'aglomeracions a les cues d'entrada», és per això, que el recinte s'obrirà una hora abans de l'inici de la cantada d'havaneres.

A diferència d'altres municipis, Roses manté una programació cultural d'estiu molt extensa amb diversos concerts, exposicions, projeccions de pel·lícules i visites guiades.



Aposta per la cultura

El regidor de Cultura i Festes destaca que, «des que es va formar el govern, volíem apostar per la cultura, i ara, malgrat la situació en la qual estem, seguim fent-ho amb la prudència adequada».

Èric Ibáñez explica «que cal mantenir la programació per als rosincs i rosinques» i sobretot «per a tots els creadors culturals, que estan patint molt la crisi actual i cal donar-los el màxim suport».

És per això que des de l'Ajuntament de Roses s'ha mantingut, en la mesura del possible, la programació que tenien abans del confinament, adequant tots els actes a la realitat del moment per poder-los celebrar amb un bon nivell de seguretat.