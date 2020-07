Sant Pere Pescador treu al carrer i en espais oberts totes les activitats d'aquest estiu

L'Ajuntament de Sant Pere Pescador ha apostat per celebrar totes les activitats d'aquest estiu a l'aire lliure, davant de la situació de risc que es manté, a causa de la Covid-19. Les activitats d'aquest mes de juliol es van iniciar el dia 5 de juliol, amb el mercat ecològic Món Empordà, als carrers del Carme i Verge del Portalet –diumenge, però, es va ajornar preventivament seguint els consells de la Fundació Salut Empordà–, mentre que, divendres passat, va tenir lloc una visita guiada per l'itinerari natural del riu Fluvià. «A totes les activitats, hi ha l'obligació de portar mascareta», explica la regidora de Promoció Econòmica i Cultura de Sant Pere, Sònia Ortega. El consistori santperenc, mentrestant, ha ampliat els espais al poble per fer activitats a l'estiu a l'aire lliure.

Aquest dijous, a la plaça Major, la cobla Principal de l'Escala oferirà un concert de sardanes, mentre que divendres, de set a nou del vespre, sortirà, des de l'Oficina de Turisme, l' E-Mountainbike, per descobrir els paratges naturals de Sant Pere en bicicleta elèctrica. El mateix dia, a la plaça de les Flors del sector dels Quatre Vents, la companyia Ruskus Patruskus oferirà l'espectacle Cirkruskus, de circ clàssic, titelles, malabars i molt més. Per dissabte, a la plaça Catalunya, s'encetarà el 32è Festival de Música, amb la Coral Estem d'Acords, dirigida per Pere Puig Griessenberg, que oferirà temes musicals de cantautors i grups reconeguts amb incursions en el món dels clàssics. Dins d'aquest festival, aquest any, a l'església, «no s'hi farà res», segons el consistori santperenc.



Allargar la temporada

Un altre canvi que aplicarà l'Ajuntament santperenc en la campanya turística d'enguany serà la prolongació de l'obertura al públic de l'Oficina de Turisme, que es troba a l'altra banda del riu Fluvià.

Aquesta oficina estarà oberta fins al 31 d'octubre, tenint en compte que, als càmpings que hi ha al municipi santperenc, els turistes han començat a entrar amb retard.

El temor d'un rebrot de la Covid també condiciona el desenvolupament de l'activitat al municipi de Sant Pere Pescador, que estarà atent al que puguin decidir les institucions superiors passat l'estiu.

Per al mes d'agost, a banda d'altres propostes semblants a les del juliol, destaquen activitats com el Nordic Walk, una manera d'endinsar-se per camins i corriols del riu Fluvià, descobrint la bocana fins a arribar a la platja de manera tranquil·la i amb comunió amb la natura. Aquesta activitat tindrà lloc el divendres dia 7, amb guia expert i bastons nòrdic walk.