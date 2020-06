El Museu de l'Empordà s'adhereix a la celebració del dia de l'orgull LGTBIQ+

El Museu de l'Empordà de Figueres s'adhereix a la celebració del dia de l'alliberament LGTBIQ.

Fa dos anys de la constitució a la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya de la comissió de treball de "gèneres i identitats". Durant aquest temps s'ha iniciat un projecte de recerca i recuperació de dones artistes en col·laboració amb les universitats i amb diverses especialistes. Una important tasca que aviat donarà els seus fruits en un viquiprojecte i en una imminent exposició virtual col·lectiva de l'XMAC.

Tanmateix, l'objectiu d'aquesta comissió s'estén també cap a la revisió crítica d'uns museus on el discurs heteropatriarcal ha estat el predominant, tot excloent, tant a les dones com a protagonistes actives de la creació artística, com a d'altres identitats de gènere i d'orientació sexual i afectiva.

La comissió inicia ara el projecte #referentsartLGBTIQ amb l'objectiu de visibilitzar i crear referents de la diversitat de les identitats, de les diferents maneres d'identificar-se, sentir-se i estimar.



Les prioritats i línies estratègiques del programa seran:



La formació dels equips dels museus, des de les direccions i personal tècnic fins al personal d'atenció als usuaris.

El replanteig d'una senyalètica i comunicació amb les persones que visiten els museus, que ha de ser respectuosa i inclusiva vers totes les identitats.

L'inici de diverses accions concretes, activitats i mostres temporals virtuals i presencials, col·lectives i concretes.

La revisió crítica de les exposicions permanents amb la incorporació de "referents" LGBTIQ+ .

Per començar a visibilitzar aquesta feina, tot coincidint amb el 28 de juny, dia de l'Alliberament LGBTIQ+ o dia de l'Orgull, l'XMAC planteja una acció conjunta i virtual ales xarxes. Diversos museus membres de la Xarxa publicaran una obra de la col·lecció i la posaran en diàleg amb una de les lletres que configuren les sigles del col·lectiu als seus canals aquell dia amb els hashtags #referentsartLGBTIQ i #XMAC. El Museu de l'Empordà hi participarà amb l'obra d'Antoni Caba Casamitjana (1838-1907), Acadèmia de nu masculí, sense datar -oli sobre tela-

L'objectiu és establir un diàleg i crear referents de la diversitat. No es tracta de classificar a les persones, ni les obres d'art, ni els i les artistes. Les paraules han de servir per entendre'ns, no per etiquetar. Es tracta de fer pedagogia i mostrar la gran diversitat que s'amaga darrere de les sigles i, de pas, és un punt de partida, una autoavaluació per comprovar quins referents estem mostrant a les col·leccions dels nostres museus, què sabem del col·lectiu i quins prejudicis o dificultats hem de superar.

En definitiva, l'objectiu és aconseguir un museu inclusiu, igualitari i integrador, educador i saludable, tot reivindicant la primera i primordial funció dels museus, la social. Es tracta de reflectir la riquesa i la diversitat de la societat perquè tothom se senti inclòs, perquè ningú se senti al marge.



Museus participants

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Museu Abelló

Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Museu del Disseny de Barcelona

Museu de l'Empordà

Museu de Reus

Museu de Lleida

Museu d'Art de Sabadell

Museu d'Art Jaume Morera

Museu Frederic Marés

Museu d'Art de Cerdanyola

Museu d'Art de Girona

Museu d'Art Modern de Tarragona

