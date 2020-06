La Ciutadella de Roses acollirà la totalitat de concerts de la tretzena edició del Festival Sons del Món

La tretzena edició de Sons del Món finalment es podrà celebrar, tot i la pandèmia, amb una programació de luxe a la Ciutadella de Roses. Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, Diego El Cigala, Lola Índigo i Miki Núñez se sumen als concerts que s'han presentat de Sopa de Cabra, Pablo López, Stay Homas, Manel i Els Amics de les Arts. Les entrades ja estan a la venda a la web del festival.

Sons del Món ja és un dels quatre festivals més importants de la Costa Brava. El gran cartell musical i els seus valors afegits l'han consolidat com una aposta segura i infal·lible pels visitants del festival, que gaudeixen dels espais patrimonials que fan de teló de fons dels concerts, i dels villages on poden degustar bon vi de l'Empordà, ginebra de Vullpellac o cervesa tot sopant amb productes quilòmetre zero. Sons del Món cuida tot els detalls perquè el públic se senti còmode. I aquesta edició tan especial, és clar, no podia ser menys. Així que, complementant el gran cartell, es podrà seguir gaudint del village, que obrirà dues hores abans de l'inici dels concerts. L'organització anuncia també que en tot moment es compliran les mesures vigents que es dictaminin per la prevenció de la Covid-19. Entre altres detalls, l'aforament del festival passa de 2.200 a 900 localitats.

Sons del Món presenta una edició marcada per una programació on principalment hi trobem els grans noms de l'escena musical catalana acompanyats d'altres grans artistes com Diego El Cigala, Lola Índigo i Pablo López. Sopa de Cabra presentarà el seu esperat nou disc, La Gran Onada; Sílvia Pérez Cruz -una de les empordaneses més universals- presentarà la seva elegant proposta musical acompanya del genial pianista Marco Mezquida; els Stay Homas, el fenomen musical del confinament, faran un dels pocs concerts que duran a terme aquest any; Manel, un dels referents musicals del país, presentaran el seu darrer treball, Per la bona gent; Miki Núñez mostrarà el perquè és un dels artistes més importants de casa nostra i Els Amics de les Arts presentaran el seu concert acústic batejat com Els dies més Dolços.

En total es duran a terme vuit concerts a la Ciutadella de Roses. Quan el Govern català publiqui la normativa exacte de concerts l'organització del Sons del Món podrà decidir si es pot dur a terme la programació de petit format als cellers de la D.O. Empordà.