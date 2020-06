L'Associació cultural Miligramo crea un concurs de minificció en homenatge a l'artista figuerenc Adrià Ciurana

L'Associació cultural Miligramo, creada pels figuerencs Ahmed Sabbabi i Carles Buixó, han establert les bases d'un concurs literari dins la seva revista cultural per tal d'homenatjar Adrià Ciurana. Els fundadors de l'associació eren íntims amics del pintor figuerenc i tenen clar que "els valors de l'associació lliguen amb el tarannà de l'Adrià". En Carles assegura que "l'Adrià era un ser únic, un artista de mena, era una font d'inspiració i un bon amic".

L'associació, mitjançant la revista Miligramo, vol difondre la cultura a tots els estrats tot fomentant el talent jove, i investigar escriptors i escriptores que arriben de manera difusa al nostre país. Tots els que conformen la revista tenen vincles a l'Empordà, són joves que volen oferir el seu temps en allò que els apassiona que és la literatura i les persones. Els beneficis de les subscripcions de la revista serviran com a donació a ONG per fomentar la cultura allà on no hi arriba.

Segons els fundadors: "Estem segurs que l'Adrià hauria col.laborat amb nosaltres, sempre intercanviàvem les nostres creacions i passions: la literatura i la pintura, i ens retroalimentàvem, ens servíem d'inspiració mútua i algun cop havíem parlat de fer quelcom conjuntament, i ara és el moment; tot i que ell no hi sigui el sentim a dins i forma part d'aquest projecte".

Les bases del concurs es podran trobar al web www.revistamiligramo.com o al primer número de la revista que sortirà al setembre. També van publicant novetats des d'Instagram. "Serà format breu, (modalitat en català i castellà): minificció, microrrelat o poesia, és un format bastant obert sempre i quan la temàtica tingui a veure amb el món artístic, sigui quin sigui l'àmbit, fins i tot l'estètic", expliquen. El premi serà un lot de llibres i una inscripció anual a la revista valorada en més de 100 euros que no només ofereix els 3 números, sinó assessorament literari gratuït, marxandatge i un curs de microrrelat, a més d'actes especials exclusius pels socis de la revista.

Biografia d'Adrià Ciurana Geli

Adrià Ciurana Geli (Figueres, 1985-2018), llicenciat en Belles Arts, amb la pintura com a especialitat per la Universitat de Barcelona. Des de ben jove es va decantar per l'àmbit artístic, segons paraules del crític d'art i reconegut escultor Eudald Camps: "era un ésser naturalment creatiu; no feia d'artista, era artista, havia de ser artista per força, no tenia alternativa". Des de les primeres obres experimenta amb materials, tècniques, àmbits i temes diferents que s'entrellacen i dialoguen. Materials tant diferents com el paper, la fusta, les pedres, materials recuperats i reciclats, maons, resina, plom o cargols. La seva obra també es vehicula en diferents camps com l'escriptura, la fotografia, l'escultura, les instal·lacions o el videoart.

S'estableix a Figueres i obre el seu taller Espaia que és alhora espai expositiu, de creació i de relació i trobada amb altres artistes de l'Empordà com Jordi Mitjà, Mim Juncà o Narcís Díaz.

El 2008 rep la beca Agita per a projectes de creació de l'Ajuntament de Figueres.

Juntament amb la col·laboració de l'artista Alba Pérez de Cea creen Expulsió Primera Part on diferents rosaris roden i repten amb diferents elements i materials. I El miracle de les mosques, on un rosari passa per diferents escenaris a una velocitat constant de 0,13 km/h.

El 2014 inaugura l'exposició Hipnosi, dins del programa Exposicions Viatgeres de la Diputació de Girona.

L'any 2015 publica ACXZ amb l'editorial Crani, un llibre amb fotografies i textos sobre les seves creacions. També col·labora en altres llibres com en Infraflor del poeta Àngel Rodríguez o en la il·lustració de la coberta de la poesia completa de Maria Àngels Anglada, àvia d'Adrià Ciurana.

El 2017 presenta a Espaia la seva exposició Toxto dintre totxto.