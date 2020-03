Miligramo, impulsat per dos altempordanesos, organitza un doble club de lectura online

La revista Miligramo organitza aquest dissabte i diumenge, 28 i 29 de març, a les 6 de la tarda, el CoBooks-Club-20, un club de lectura de quatre microrelats. Durant aquests dies de confinament el món cultural ha estat organitzant (i segueix fent-ho) diverses activitats online i des de Miligramo asseguren que volen «contribuir a la gran quantitat d'activitats culturals que es fan aquests dies per a omplir les hores de la forma més enriquidora possible».



Aquesta acció és un taller d'anàlisi i lectura de microrelats per analitzar l'estil, els recursos utilitzats, el significat i el tema per poder-los valorar. Es proposen: 'Arriad el foque' de Ana María Shua, 'Fábula's de Julia Otxoa, 'Confusión' de Juan José Millás i 'La migala' de Juan José Arreola. A més a més, s'ha previst crear un debat al voltant dels microrelats. L'activitat es fa a través de la plataforma WebEx amb el codi 623648644.



Miligramo es tracta d'una revista cultural i sense ànim de lucre. L'han fundat dos altempordanesos, Carles Buixó i Ahmed Sabbabi, conjuntament amb altres col·laboradors que es van trobar amb «la necessitat de compartir coneixement donant veu a escriptores i escriptors desconeguts (o poc divulgats) i que fan un art que té un condicionant humà i no deshumanitzat». El principal objectiu és poder compartir els resultats de les investigacions que es facin, de les entrevistes, etc. Aquesta revista cultural s'ha vist afectada per la pandèmia del Covid-19, ja que el primer número havia de sortir publicat el proper mes però no podrà ser.



A més, es tracta d'un projecte solidari, ja que els ingressos que rebin aniran destinats a fer arribar la cultura a tots els llocs on s'hi tingui accés o que la seva presència sigui mínima.



El nom de la revista prové del títol d'un relat de l'escriptor mexicà Juan José Arreola, «El prodigioso Miligramo». Aquesta obra tracta d'una formiga mandrosa i curiosa que troba el «prodigiós mil·ligram» davant la incredulitat del consell del seu formiguer.



