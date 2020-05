Canons de llum i cases engalanades en un Sant Baldiri confinat al Port de la Selva

Després de no haver pogut celebrar la Fira de l'Espàrrec a causa del confinament pel coronavirus, el Port de la Selva no ha volgut quedar-se sense un toc prudent d'alegria moderada i d'esperança per a celebrar del 19 al 24 de maig la seva festa de Sant Baldiri. L'Ajuntament ja ha anunciat que no hi haurà programació convencional, donades les circumstàncies, però ha decidit tirar endavant dues activitats paral·leles, una impulsada des del consistori i l'altra fomentant la participació veïnal.



Pel que fa al primer cas, l'alcalde Josep Maria Cervera explica que "per part de l'Ajuntament posarem color a l'església amb canons de llum, cada nit, amb l'esperança que tots ens en sortim i l'any vinent puguem fer una festa ben grossa". Per l'altra part, des de la casa de la vila s'animà als portselvatans a "engalanar balcons, portes, finestres i aparadors".





