El col·legi d'arquitectes promou una jornada online per presentar «ArquiEscola» EMPORDA.INFO

Dins de la Setmana de l'Arquitectura d'aquest 2020, que es durà a terme des del 7 i fins al 17 de maig, la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) impulsa una jornada online, que tindrà lloc el dijous 14 de maig de 2020 (16.30 hores), per presentar el programa educatiu ArquiEscola a tot Catalunya.

La presentació comptarà amb la benvinguda de Neus Roca, vocal de Formació i Ocupació de la Demarcació de Girona del COAC, i amb l'arquitecta Laura Gómez, de Globus Vermell, que exposarà les principals característiques i el funcionament del programa educatiu i com s'hi pot participar.

La jornada és gratuïta i està oberta a tots els centres docents i arquitectes de l'àmbit territorial català. Les inscripcions es poden realitzar a través de la pàgina web de l'Escola



Projecte educatiu ArquiEscola

El COAC fa anys que impulsa activament el coneixement de l'arquitectura entre els infants i joves. En aquesta línia, amb l'aprovació el 2017 de la Llei de l'Arquitectura —que preveu la promoció de l'arquitectura a les escoles—, el COAC va impulsar la creació d'un programa educatiu per apropar l'arquitectura a les aules. D'aquesta convicció neix ArquiEscola, un projecte curricular i transversal a totes les matèries, per apropar l'arquitectura a les escoles a partir de les noves estratègiques pedagògiques d'ensenyament significatiu i treball per projectes.

Amb aquest projecte el COAC vol afavorir la construcció participada dels entorns urbans dels més joves, estimular el seu criteri per decidir sobre els espais que habitem i crear consciència sobre la influència de l'arquitectura en la nostra salut, entre d'altres.