Llers reinventa la Fira Bruixa

La situació de confinament per l'estat d'alarma per la Covid-19 no permet celebrar la Fira Fes-te Bruixa tal i com estava prevista per aquest cap de setmana, 9 i 10 de maig, a Llers. L'han reconvertit en:

Fira Bruixa Confinada.

A través de les xarxes socials i de les finestres i balcons.

Els organitzadors expliquen que, tot i que s'havien dedicat molts esforços a preparar una Fira Bruixa amb moltes sorpreses i moments especials per celebrar-ne la desena edició, s'ho guarden tot per al 2021 i la proposta per aquest any és que tothom hi pugui participar encara que sigui des de casa.

Es demana a la gent de Llers i també a la de molts altres municipis que ja s'han convertit en visitants de la Fira que pengin a les xarxes socials fotografies i textos propis sobre les seves experiències a la Fes-te Bruixa. També llegendes, contes, pel·lícules o qualsevol cosa sobre el món de les bruixes i els vampirs. Això sí, alerta! Cal fer-ho amb les etiquetes #FiraBruixaConfinada i #Llers2020 perquè així ho trobarem i ho podrem repenjar al nostre Facebook, Instagram i Twitter.

Una altra acció que servirà per visibilitzar la Fira Bruixa Confinada, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llers, és penjar escombres i bruixes als balcons i a les finestres de les cases. Igualment, si en feu fotos i les pengeu les podrem compartir i fer-les arribar a tothom.

"Hi ha una proposta que ens fa molta il·lusió: dissabte farem un ritual amb la bruixa Imma del Destí a través de les xarxes socials", expliquen Nuri Llinares i Anna Admetlla, des de l'organització. Es tracta d'un ritual d'activació personal en el qual hi podrà participar tothom des de casa. "L'any passat vam omplir tota la plaça del Ramal amb el ritual i esperem que aquest cop també s'hi apunti molta gent", indiquen. Les instruccions s'aniran rebent a través de l'instragram, el facebook i twitter de la Fira Bruixa Llers.

"Malgrat al situació, no ens volem quedar sense la Fira Bruixa i hem buscat com fer-la molt participativa per a la gent", insisteixen Llinares i Admetlla. A més, indiquen les xarxes socials obren la possibilitat que la Fira surti de Llers i s'espera que les bruixes i les escombres decorin balcons i finestres de molts altres municipis. "Hem de vigilar molt per la salut de tothom, però les bruixes poden seguir volant", conclouen.



Llers, poble de bruixes.

La tradició diu que Llers és pobles de bruixes i Carles Fages de Climent (Figueres, 1902-1968) va publicar l'any 1924 el llibre de poemes 'Les bruixes de Llers', il·lustrat per un jove Salvador Dalí. Els poemes van engrandir les mil i una llegendes que circulaven sobre els aplecs sabàtics amb rituals tenebrosos i disbauxes embogides protagonitzats per les bruixes a Les Garrigues, la zona pedregosa i màgica entre Llers i Avinyonet de Puigventós.