L'Ajuntament de Figueres ha programat un pregó virtual que anirà a càrrec de personal sanitari de l'Hospital de Figueres. Amb aquesta iniciativa es pretén fer un homenatge a la tasca i a l'esforç del personal sanitari. Aquest tradicional acte es fa el dia 30 d'abril, a les 12 del migdia. Per altra banda, s'ha programat una simulació virtual dels focs artificials que posen punt i final a les festes de la Santa Creu, el 3 de maig a les 20.15h.



Els actes organitzats per les entitats

El "Xupinassu" comparteix festa a través de la ràdio i les xarxes socials

Els Djs de La Sonora fan sessions molt d'Embarraca't

Aquest dissabte 25 d'abril Figueres havia de celebrar l'obertura de les Fires i Festes de la Santa Creu que, per l'estat d'alarma, serà impossible que es portin a terme tal com s'havia previst. Des de l'any 2013 El Xupinassu s'ha convertit en l'arrencada no oficial de la festa figuerenca. Un pregó gens convencional, just després del que programa l'Ajuntament, i el llençament d'un petard donen pas a una engrescadora i generosa sessió musical a la plaça de l'Església i que sempre comença amb Festa Major de La Trinca. Cada any s'hi reuneixen centenars de persones que llueixen el mocador commemoratiu i que brinden i ballen al carrer.Coordinat des d'El Cafetó a partir de la iniciativa d'un grup d'amics, El Xupinassu no s'ha deixat de fer aquest 2020, encara que ha estat d'una manera diferent, escampant les sessions musicals preparades per Daniel Gon i Radio Cassette Night des de l'emissora musical on line www.17600radio.com. La idea és que es pugui connectar tots els veïns de la ciutat amb la mateixa banda sonora i que tothom surti a ballar als balcons, finestres o terrats.Suggereixen, a més, fer-se fotografies i compartir-les a les xarxes socials amb l'etiqueta #xupinassu2020.Els dj's de La Sonora de Figueres, que cada cap de setmana de confinament ofereixen les seves sessions des de www.17600radio.com, han preparat seleccions molt variades a aquest primer cap de setmana de "Fires", amb un cert aire de "barraques", amb moltes cançons que han sonat aquests darrers anys mentre brindàvem amb les colles.Aquest 25 d'abril, des d'última hora de la tarda i fins a altes hores de la nit, a www.17600radio.com es pot connectar amb Xavi Buixó, DJ Septi, Adrià Giner, Radar Beat, DJ Nanes, Tony Cox i Radio Cassette Night.