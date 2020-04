Literatura, teatre i música destaquen entre les propostes culturals online per aquest cap de setmana

El poeta Lluís Calvo recita aquest dissabte, 25 d'abril, poemes de 'L'espai profund' (Edicions Proa), que va guanyar el Premi Carles Riba 2019, a través del seu Instagram i el cicle de concerts 'El Último Vermut del Mes' oferireix en streaming l'actuació de Ferran Palau, l'artista més votat pel públic. Són dues de les propostes culturals a les xarxes per aquest cap de setmana de confinament. Així mateix, el #LliureAlSofà emet fins diumenge l'espectacle 'L'ànec salvatge' de Henrik Ibsen, dirigit per Julio Manrique durant la temporada 2016/2017, i l'editorial Salvat publica, per la seva part, una revista inèdita per amenitzar aquests dies de confinament: 'Irreductibles amb Astèrix'.

L'emissió de l'espectacle 'L'ànec salvatge', en obert i gratuït, tindrà lloc al canal de youtube del Teatre Lliure fins diumenge. L'obra va ser el primer Ibsen dirigit per Julio Manrique. Adaptat per Marc Artigau, Cristina Genebat i ell mateix, aquest drama psicològic del 1884 parla d'una societat blindada que s'autoprotegeix i que entra en crisi amb la tornada d'una persona que començarà a destapar el passat.

El repartiment el formaven Andreu Benito, Ivan Benet, Jordi Bosch, Laura Conejero, Pablo Derqui, Miranda Gas, Jordi Llovet, Lluís Marco, Carles Pedragosa i Elena Tarrats. L'espectacle va rebre tres Premis Butaca 2017 (Muntatge teatral, Escenografia i Direcció), quatre Premis de la Crítica 2017 (Millor espectacle, Direcció, Espai escènic i So) i el Premio MAX 2018 a la Millor Direcció Escènica.

La Sala Flyhard segueix amb la iniciativa #LaFlyhardACasa amb els espectacles 'El niño de la tele' de Marc González de la Varga i Rubén Ramírez i 'La noia de la Làmpada' de Marta Aran que es poden veure online fins diumenge.



Ferran Palau

'El Último Vermut del Mes', organitzat per la plataforma Cooncert, oferirà en streaming l'actuació de Ferran Palau, l'artista més votat pel públic aquest diumenge a dos quarts d'una del migdia. A més d'interpretar temes del seu darrer àlbum 'Kevin' (2019, Hidden Track Records), tocarà per primera vegada en directe els seus dos nous singles 'Cel clar' i 'Mitjanit' que van veure la llum el passat divendres 10 d'abril, així com algun tema inèdit que l'artista ha estat composant aquests dies a casa. El públic, a més, podrà demanar les seves cançons preferides a l'artista a través de les xarxes socials de Cooncert i Cinzano. Entre tots els participants es sortejarà un Meet & Greet virtual amb Ferran Palau



Astèrix

Salvat ha anunciat un revista inèdita per amenitzar aquests dies de confinament: 'Irreductibles amb Astèrix'. Els continguts d'aquesta publicació són activitats, jocs i còmics d'Astèrix per a tota la família. Els druides no poden quedar amb els seus amics de tot el Món Conegut perquè estan confinats i Astèrix intercanvia amb ells missatges d'amistat a través de coloms missatgers. En les pàgines de la revista es descobrirà el missatge de Falbalá adreçat a Obèlix i moltes altres notícies dels personatges de l'univers d'Astèrix. A la revista també es dedica un homenatge a Albert Uderzo, dibuixant dels còmics d'Astèrix que va morir el passat mes de març.



SGAE

Coincidint amb Sant Jordi, la Fundació SGAE va posar aquest dijous a la disposició del públic una sèrie d'obres dramàtiques online a través del web de l'entitat. Les 14 obres editades per la Fundació SGAE formen part de la col·lecció Teatroautor Exprés: 'Sashimi de riñón' de Víctor Almazán; 'Chucho' de Mafalda Bellido; 'Qué pasó con Michael Jackson' de María Cárdenas i Xavo Giménez; 'TheRoomToBe' d'Aranza Coello; 'Accions de resistència' de Marta Galán Sala; 'A.K.A (Also Known As)' de Daniel J. Meyer; 'Sidra en vena' de Juanma Pina; 'María, llena eres' de Luis Quinteros; 'Aquí' de Queralt Riera; 'Breakin barrio' de Verónica Serrada; 'José Antonio y Federico' de Jacobo Julio Roger; 'Puños de harina' de Jesús Torres; 'Siempre a la verita tuya' de Manuel Veiga i 'Oscuridad' de Jan Vilanova Claudín.

La Vila Casas a Casa ha publicat una noves "càpsules de confinament", en les quals donen veu als seus artistes per saber com estan vivint la pandèmia. Ja es poden llegir les d'Enric Pladevall des de Ventalló; Maite Caramés des de Barcelona; Àlex Nogué des d'Hostalets d'en Bas i Anna Dot des de Vic.

El Grup Focus va ampliar la seva oferta de continguts gratuïts online amb un Anecdotari teatral. Als Canals de Youtube i les xarxes socials dels quatre teatres de Focus, Romea, La Villarroel, Goya i Condal s'hi poden veure les petites càpsules gravades amb la col·laboració d'artistes i gent de la professió teatral com Josep Maria Pou, Pere Arquillué, Clara Segura, Bruno Oro, Mònica Pérez, Ivan Morales, Pau Miró, Pep Sais, Tilda Espluga, Xavi Lloret i d'altres col·laboradors habituals recordant anècdotes de la seva carrera sobre o al voltant dels escenaris.

La iniciativa se suma a la plataforma online www.teatreacasa.cat, des de la qual es pot accedir a les gravacions de obres teatrals i produccions audiovisuals i al concurs #Teatrivial a les xarxes socials dels teatres amb el quals Focus se suma als esforços per oferir entreteniment.