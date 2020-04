Alumnat i professorat de L'Escola Mónica Lucena de Roses canten 'Volveremos a brindar' des del confinament

Alumnat i professorat de l'Escola Mónica Lucena de Roses han posat veu a la cançó 'Volveremos a brindar' de Lucia Gil per llançar un missatge d'unió i esperança i homenatjar el món sanitari i la societat en general en aquests moments de crisi arran del coronavirus.

L'escola que continua la seva activitat a través de les classes online dins el confinament, va decidir treballar aquest tema, convertit ja en un himne, amb tots els alumnes i professors de centre per mantenir-se units en la distància i aportar el seu granet de sorra dins aquests moments complicats: "Volem transmetre la nostra força i esperança a totes aquelles persones que desgraciadament han perdut un familiar o tenen familiars o amics malalts i en realitat a tota la societat i per descomptat als herois del món sanitari que estan lluitant des de primera línia per tots nosaltres" explica la directora de l'escola Mónica Lucena.

Per fer aquesta cançó conjuntament tots els alumnes s'han gravat amb el seu propi mòbil i s'han implicat amb emoció en aquest projecte on participen una trentena d'ells i les tres professores del centre:"Ha estat un treball conjunt de pares, alumnes i professors fet amb molt d'amor que ha donat com a resultat aquesta cançó, que vol ser un missatge bonic per mantenir-nos units i forts en aquests moments".