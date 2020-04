La Fundació Dalí rep les obres de l'exposició de Moscou amb mesures de seguretat excepcionals

La Fundació Gala Salvador Dalí ha rebut aquest dimecres al matí la segona part de les obres que formaven l'exposició 'Salvador Dalí. Magic Art' que s'ha pogut veure al Centre Manège de Moscou. Les obres han arribat amb mesures excepcionals de seguretat, tant per part del personal que les va desmuntar i transportar com pel que les ha rebut. Habitualment, els restauradors i conservadors de la Fundació viatgen fins al lloc on estan exposades les obres per coordinar el desmuntatge conjuntament amb el personal dels museus amb qui es col·labora. En aquest cas, arran de la crisi sanitària del coronavirus, aquesta tasca s'ha delegat exclusivament als restauradors de la fundació russa The Link of Times.

Els organitzadors The Link of Times i el Museu Fabergé han informat que l'exposició dedicada a Salvador Dalí ha estat la més popular dels darrers anys a tota Rússia amb una mitjana diària de 10.000 visitants. La xifra total després de 50 dies d'obertura és de més de 500.000 visitants. L'exposició va tancar les seves portes el 16 de març de forma precipitada arran de la pandèmia de la covid-19.