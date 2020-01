Joan Pera recorda el seu pare com a pioner de la pesca submarina a Llançà

L'actor Joan Pera (Mataró, 1948) ha estat el pregoner convidat de la festa major de Sant Vicenç de Llançà. La seva presència ha omplert la sala d'actes de la Casa de Cultura. Acompanyat per l'alcalde Francesc Guiset i la resta de regidors del consistori, ha mantingut moltes converses amb els veïns del poble, alguns dels quals coneixia des de fa anys, ja que la seva família havia estiuejat a Llançà des de principi dels anys cinquanta. Pera ha fet servir el seu bon humor habitual per a treure l'orgull dels llançanencs: "Sou terra d'acollida. Mai havia estat tan feliç com en aquest racó de món d'aquesta petita pàtria entre vinyes i mar".

El seu pare, que es deia Joan com ell, va ser un pioner de la pesca submarina a Catalunya i a la Mar d'Amunt. "Va començar a venir amb tren, el 1952, i s'estava tot un mes a Llançà ensenyant a pescar a la mainada. A casa guardo fotos d'ell amb peixos increïbles. Tenia relació amb els Tió i els Crespo, entre molta altra gent. La mare tenia botiga a Mataró i jo venia amb ell quan podíem", ha explicat a l'EMPORDÀ.

Durant el seu pregó ha recordat amb enyorança companys de viatge teatral com Joan Capri i Paco Morán. Amb ell va arribar a actuar al pavelló de Llançà: "Recordo que era ple com un ou, un recinte molt gran". L'actor ha estat acomiadat amb grans aplaudiments i moltes mostres de complicitat dels assistents.