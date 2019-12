Nit musical a l'Escala per recollir joguines i aliments

The Band versiona en directe grans èxits THE BAND

Un cop més, la música es posa al servei de la solidaritat gràcies al projecte «Music For Food» de The Band. Es tracta d'una iniciativa que fa servir la música com a vehicle per lluitar contra les dificultats que pateixen les famílies de l'entorn més proper, principalment els problemes d'accés als aliments. En el període nadalenc, al recapte d'aliments se suma el de joguines per als infants.

L'acte es fa aquest dissabte dia 21 i consisteix en un concert solidari a càrrec del conjunt musical The Band, que interpreta en directe grans èxits del pop-rock internacional, amb una posada en escena participativa. Abans i després del concert de The Band, que començarà a dos quarts de dotze de la nit, l'animació anirà a càrrec de Sons DJ. Al llarg de tota la nit hi haurà servei de barra a l'interior de la Sala Polivalent. Sibarrita destinarà la totalitat dels beneficis de la venda a entitats escalenques sense afany de lucre.

Per accedir a la sala i gaudir del concert només cal aportar aliments i/o joguines solidàries, que es faran arribar a famílies necessitades a través del Banc dels Aliments de l'Escala i de Creu Roja. Com a alternativa, qui no porti productes solidaris també podrà accedir abonant una entrada simbòlica de 3 euros, amb els quals es compraran més aliments i joguines. Entre els aliments més demanats hi ha els articles d'alimentació no peribles, com llegums, arròs o pasta. També llaunes i brics de conserva com tonyina, tomàquet fregit, blat de moro, fruites en almívar o en el seu suc, entre d'altres. Altres productes molt valorats són la llet i l'oli.

Pel que fa a les joguines, es ­recomana que siguin educatives i que estimulin els sentits i, en cap cas, bèl·liques o sexistes. Juntament amb The Band, l'esdeveniment de dissabte ha estat impulsat per diverses entitats i empreses escalenques, com la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala (UBET), Sons DJ, ­Sibarrita.com i la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala. Altres personalitats locals també s'han implicat en la difusió del concert; és el cas de l'actor Isaac Alcayde i la seva companyia Surikata, els esportistes Pau Esponellà, Iker González i Valery, Espartac Peran, ­Camil Ros i Jordi Jacas, entre d'altres



The Band versiona èxits

El grup musical The Band versiona en directe èxits del pop-rock de les darreres dècades. Els seus concerts rendeixen tribut a la millor música de les dècades dels 60, 70, 80 i 90, des de Dire Straits a Beatles i Rolling Stones, passant per Eagles i Pink Floyd. La seva posada en escena destaca pel seu dinamisme, per l'excel·lent qualitat dels músics i vocalistes i per la bona sintonia que estableixen amb el públic. És una banda com les d'abans, amb un directe potent, d'alta qualitat musical i repertori evocador.