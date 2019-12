Els tres centres de la Fundació Salut Empordà elaboren les decoracions de Nadal

17 serveis i àrees dels tres centres de què consta la Fundació Salut Empordà –Hospital de Figueres, Centre Sociosanitari Bernat Jaume i ABS l'Escala- han participat en la tercera edició del Concurs de Decoració de Nadal. Es tracta de la xifra més alta d'inscrits d'ençà que es va posar en marxa aquesta iniciativa, que no només busca engalanar les instal·lacions i fer-les més amables als usuaris i al personal en unes dates tan assenyalades com són les festes de Nadal, sinó que també representa una oportunitat per als diferents equips de treballar conjuntament en una demostració d'esforç, dedicació i implicació dels professionals.

Cal remarcar que malgrat que aquest concurs fa tres anys que es va posar en marxa, la tradició d'engalanar les instal·lacions es va iniciar fa gairebé dues dècades a la planta de Maternoinfantil. I hi ha altres serveis que, tot i no participar en el certamen, també col·loquen les seves pròpies decoracions de Nadal.

Un jurat format per tres professionals de la Fundació, un membre del Patronat i un representant del món artístic altempordanès ha estat l'encarregat de valorar les 17 composicions, tenint en compte aspectes com la creativitat, l'originalitat, el bon gust, la dificultat, l'ús de material propi del servei i l'ús de material reciclat. En total, s'atorguen 3 premis: un primer i un segon designats pel jurat i un primer com a resultat de la votació popular que es fa entre tot el personal de la FSE.

Les temàtiques de les creacions són variades: des d'una composició contra el canvi climàtic, un pessebre gegant i un TAC del Pare Noel, fins a papallones màgiques, follets i angelets que estan de guàrdia 24 hores, passant per una multitud de tions i arbres de nadal de totes les mides, estils i materials. Cada edició els participants incrementen la dificultat i la qualitat dels guarniments.



Més concursos

A més de la decoració nadalenca, aquest mes de desembre s'ha celebrat la segona edició del Concurs de la Felicitació de Nadal, en què els treballadors de l'entitat fan una fotografia que serveix per dissenyar la postal corporativa de la FSE.

I aquest any s'ha estrenat el primer Concurs de Dibuix Infantil de Nadal per als fills i filles del personal de la Fundació, que ha comptat amb una quarantena de participants. Les il·lustracions es podran veure fins passat Reis a les entrades de l'Hospital de Figueres i del CAP de l'Escala.