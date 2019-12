Presenten el memoràndum del XVI Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada

Jo soc aquell que va matar Franco de Joan-Lluís Lluís (Perpinyà, 1963) va obtenir, el passat 17 de juny, el Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada a obra publicada que promou l'Institut Ramon Muntaner, de Figueres, amb la voluntat de contribuir al foment de la literatura catalana, refermar la projecció cívica i cultural de l'institut i enaltir la memòria de l'escriptora Maria Àngels Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999), que va ser professora del centre.

El jurat va valorar que la novel·la de Joan-Lluís Lluís "té un ritme trepidant que pot despertar en l'alumne l'interès per contraposar la peripècia de la ficció amb la realitat. La ucronia hi està molt ben construïda, amb tensió narrativa, reflexió i voluntat d'estil". (Una de les característiques més rellevants del Premi Anglada és que tot l'alumnat de 4t ESO llegeix l'obra guanyadora.)

Dotat amb 2.000 euros, el premi compta amb el suport de la família Geli-Anglada i amb el patrocini de l'Ajuntament de Figueres, així com amb la col·laboració de l'Associació de Pares del centre.

Dimarts 17 de desembre, a partir de les 19h, es presentarà el setzè memoràndum del Premi a la sala d'actes de l'Institut Ramon Muntaner. El figuerenc Manel Gràvalos signa el disseny -proper al d'una revista de cultura- d'aquesta publicació no venal, que té un tiratge de 200 exemplars impresos en paper 100% reciclat. El memoràndum arrenca amb tres escrits preliminars: una semblança biobibliogràfica de Maria Àngels Anglada, una síntesi de la història de l'institut i la relació dels setze guanyadors del Premi; continua amb dos textos breus: la presentació del memoràndum a càrrec de Josep Colls, director del centre, i la crònica de l'acte de lliurament del premi escrita per David Guixeras, secretari del jurat i editor del memoràndum; i dedica, finalment, setze pàgines a tres textos inèdits de gran interès literari: la presentació de l'autor i del llibre guardonats a càrrec d'Anna Ballbona, periodista i escriptora; la versió escrita del discurs que va fer Joan-Lluís Lluís en l'acte públic de lliurament del premi i un article del filòleg Jordi Pla i de l'historiador Alfons Romero que documenta la col·laboració de Rafael Pascuet -secretari del Premi i editor dels catorze primers memoràndums, desaparegut prematurament el mes de maig passat - i Maria Àngels Anglada a les publicacions culturals Hora de Llibres i Papers Empordanesos.