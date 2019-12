L'aula educativa del Museu de l'Empordà obre el proper gener

Disposar d'una aula educativa per desenvolupar tot el projecte pedagògic era una necessitat imperiosa que tenia el Museu de l'Empordà de Figueres. Ara, després d'un temps condicionant l'espai, concretament una sala annexa al mateix edifici i de propietat municipal, ja està tot a punt i es preveu que entri en funcionament el dia 2 de gener amb una activitat de la Factoria Lúdica i de l'Enginy que té per objectiu investigar, aglutinar i promoure el lleure de qualitat i que es desplega per diferents espais de la ciutat durant la campanya de Nadal.

«Realment l'aula era un espai molt necessari perquè fins ara fèiem els tallers i les sessions amb escoles dins l'espai expositiu i això ens limitava molt a l'hora de treballar amb segons quins materials», reconeix el director del centre museístic, Eduard Bech. Les limitacions eren més que evidents si es té en compte la proximitat i fragilitat de les obres d'art que envoltaven als estudiants.

Un espai polivalent

Quan es va fer pública l'habilitació d'aquesta sala annexa el mes de juny passat, la idea era inicialment destinar la sala «exclusivament» a aula educativa. Ara, les necessitats s'han ampliat i, com explica Bech, no només en faran ús grups escolars, sinó que «esdevindrà un espai més diàfan». Amb aquesta voluntat, es permetrà donar cabuda a xerrades –algunes s'han fet els darrers mesos a les mateixes sales del museu– o, també, tallers. Això no impedeix que algunes propostes no tinguin el seu inici dins el mateix museu però que, posteriorment, s'acabin desplegant en aquesta aula educativa ja convenientment senyalitzada. Aquest espai, amb accés des del carrer Enginyers, disposa de taules, cadires i altres elements que eren molt necessaris a l'hora de fer tallers, com ara una simple pica per rentar-se les mans.

Les propostes educatives que es desenvoluparan en aquesta aula han sorgit d'un projecte «participatiu» coordinat i gestat per l'empresa Adhoc Cultura amb la col·laboració de l'Àrea de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. El projecte ha inclòs la revisió de les activitats ja existents, la selecció i millora de les que funcionaven més bé i la creació de noves.