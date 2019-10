«Mocadors al vent» s'exposa a Figueres per trencar estigmes contra el càncer de mama

Figueres acollirà l'exposició Mocadors al vent, des del dia 11 al 30 d'octubre, a La Cate de Figueres, amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, que es commemora el 19 d'octubre. «Aquesta és una exposició fotogràfica que vol reflectir el procés de transformació i l'experiència viscuda per quatre dones, de Blanes, unides per la superació d'un càncer de mama», expliquen des del Grup Iris, organitzador de l'activitat.

Es tracta d'una mostra fotogràfica que va més enllà d'un simple retrat de quatre dones, ja que les imatges són el relat de l'experiència vital que van viure durant la malaltia. «La força que entre nosaltres ens vam anar contagiant, el desig de trencar barreres i els estigmes que la malaltia carrega, la voluntat de no fer pena i, en definitiva, les ganes de passar-nos-ho bé, va portar-nos a tirar endavant la realització d'unes sessions de fotografia» han comentat les protagonistes.

La idea de realitzar la sessió fotogràfica, que forma part de l'exposició Mocadors al vent, va sorgir quan quatre dones, les protagonistes de l'exposició, amb càncer de mama, van coincidir durant les sessions de quimioteràpia a l'Hospital Comarcal de Blanes. Entre elles van crear un vincle especial, ja que van donar-se suport mutu a l'hora d'enfrontar-se a tots els dubtes, les incerteses i les inquietuds. Amb força, amb la voluntat de trencar estigmes i per passar-s'ho bé van decidir realitzar diverses sessions fotogràfiques, que formen part de l'exposició Mocadors al vent. Els fotògrafs Jordi Masbernat i Josep Salip van ser els encarregats de dur a terme les fotografies que expliquen les vivències de les quatre. El repte era copsar l'ànima d'aquestes dones, ajudar-les a nar­­rar la seva història, han dit.