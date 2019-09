Figueres obre el bicentenari de Narcís Monturiol reivindicant l'inventor i el polític

L'Auditori dels Caputxins de Figueres ha acollit, aquest dissabte al vespre, l'inici dels actes de celebració del Bicentenari de Narcís Monturiol i Estarriol (Figueres, 1819 -Sant Martí de Provençals 1885), destacat polític republicà i inventor del primer submarí que va aconseguir navegar amb propulsió mecànica, l'Ictineu. El dia escollit no ha estat casualitat, ja que el 28 de setembre s'escau precisament en la data exacta dels dos-cents anys del seu naixement.

L'acte va comptar amb una conferència magistral del professor Antoni Roca i Rosell, professor d'Història de la Tècnica de la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva ponència va ser introduïda, en representació de la Generalitat, per l'actual Secretaria General d'Empresa i Coneixement, l'exalcaldessa figuerenca Marta Felip, per a qui "les lliçons de Narcís Monturiol són universals i encara vigents avui dia".

Tot darrere va parlar Agnès Lladó, alcaldessa de la ciutat. "Monturiol va tenir un compromís amb el progrés i el benestar de la societat catalana de la seva època", va dir abans de recordar que "no s'havia rendit mai davant de les adversitats".

El professor Roca va desgranar de manera documentada i divulgativa, la llarga trajectòria de Monturiol en els seus vessants polític i emprenedor. "De manera paradoxal, el fracàs del seu projecte ha acabat potenciant el mite, sobretot entorn la primícia de la seva invenció, el seu suposat aïllament i el menysteniment per part de les autoritats espanyoles", va explicar Roca mentre aportava matisos i detalls que, en certa manera, trencaven alguns d'aquests mites, com ara el d'un aïllament en el moment de la seva mort que va ser provocat per les ordres governatives del moment i no pas per l'oblit de la gent.

Per a Antoni Roca, Monturiol "fou un dirigent polític, promotor d'idees igualitàries, comunistes i republicanes, que de ben jove abandonà la via armada per la democràcia", un fet que li va valdre moments d'extrema dificultat i i decisions de treball que el portaren a buscar sempre el bon port per als seus projectes, cosa que no sempre va aconseguir

De fet, les relacions de l'inventor del submarí amb la seva ciutat natal no sempre foren bones, fins al punt que el 1863 renuncià al títol de Fill Predilecte que li havia estat atorgat dos anys abans, pel fet que el consistori no avalava la seva subscripció popular per a finançar les diferents fases de l'Ictineu. Després de la seva mort, però, la ciutat li dedicà el monument més important de la Rambla i donà nom al carrer on, curiosament, també van néixer, residir o treballar els altres grans genis empordanesos: Salvador Dalí, Carles Fages de Climent i Alexandre Deulofeu.



Un any dedicat a Monturiol

Les activitats d'arrencada per a la commemoració del Bicentenari Monturiol continuen aquest diumenge i dilluns amb l'exposició als porxos de l'Ajuntament de la maqueta i el simulador del modern Ictineu 3, creat per l'enginyer Pere Forés i el seu equip. A partir del 3 d'octubre, el Cercle Sport Figueres exhibirà la mostra "Aquí va néixer Monturiol". El Cercle ocupa des de fa anys la finca natal d'aquest il·lustre figuerenc. El Museu del Joguet obrirà una altra exposició el 10 d'octubre.



Les Jornades d'economia i paisatge

Les novenes Jornades l'Empordà, el paisatge com actiu econòmic, organitzades conjuntament per l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ i Via Pirena, dedicaran tres activitats a Narcís Monturiol els dies 19, 20 i 27 d'octubre. El dia 19 amb dues taules rodones al Cercle Sport. I els dies 20 i 27 d'octubre amb dues rutes guiades per Figueres i Cadaqués per conèixer els espais més importants en la trajectòria empordanesa de Monturiol.

Fins a setembre de 2020, el programa continuarà amb altres activitats relacionades amb aquest Bicentenari.