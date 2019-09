Figueres i l'Escala tanquen la millor edició divulgativa de Science Needs You!

L'èxit ha somrigut la quarta edició de les jornades de divulgació científica Science Needs You! que enguany s'han dut a terme a Figueres i l'Escala, i que organitza l'ACDIC, l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica. Des de l'organització confirmen que es tracta de l'edició que ha congregat més audiència i que consolida definitivament l'esdeveniment. En total, més de quatre-centes persones han passat per les múltiples activitats que s'han celebrat. Des de l'organització, a més, destaquen que el 30% d'aquests assistents han vingut de fora de l'Alt Empordà, arribats de diferents punts de territori català. I també, que el perfil d'edat entre els assistents és el desitjat: ja que hi ha una forta presència (un 40%) d'estudiants d'entre els 14 als 17 anys, i d'adults en una franja que va dels 45 als 55 anys, molts dels quals són professors de secundària i persones d'alt nivell cultural amb interès per la ciència i el coneixement.

Foto de Robin Townsend

L'activitat principal es va fer ahir i va ser la jornada de ponències que es va dur a terme al Convent dels Caputxins de Figueres, on dues-centes persones van atapeir les grades d'aquest auditori per escoltar les ponències o la taula rodona de debat amb científics de primera línia com José Ignacio Latorre, Anna Sanpera, Mariona Sodupe, Albert Bramon Planas i Toni Hernández, les quals tenien totes per rerefons "la segona revolució quàntica", ja que aquest és el leit motive del Science 2019. Al vespre, l'activitat es va traslladar a l'espectacular emplaçament del Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries (l'Escala) on una setantena de persones van gaudir al pla dels temples, de la taula rodona: "Marie Curie i Lise Meitner: dues pioneres als inicis de la Revolució Quàntica" dels catedràtics Albert Bramon Planas i Núria Salán; i de l'obra de teatre "La festa del segle", del dramaturg Alejo Levis, basada en una anècdota de la vida de Stephen Hawking, i a càrrec de la companyia empordanesa La Llarga. D'aquesta jornada també cal destacar que molts dels assistents van valorar molt positivament la possibilitat de poder interactuar directament amb els ponents en els espais de networking.



De la resta d'activitats prèvies del Science, les quals tenen per missió vincular al cicle públics d'altres sectors culturals i socials, destaquen, del dilluns 23, la taula rodona amb Carme Ruiz, José Ignacio Latorre i Robin Townsend més la projecció del documental "La història de la bomba atòmica" que es va fer al Teatre-Museu Dalí amb una seixantena d'assistents. I la doble presentació del volum "El meu primer llibre de física Quàntica" de Sheddad Kaid-Salah Ferron, amb il·lustracions d'Eduard Altarriba, que es va fer dimecres al Museu de la Tècnica de Figueres i divendres a la Llibreria Vitel·la de L'Escala, i que van aplegar, en total, a una setantena de persones.

Foto de Robin Townsend

Per últim cal destacar la visita a les xerrades de l'auditori de Caputxins de Figueres d'Aleix Gabarro, sots-director general d'Ordenació Curricular del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; i de Xavier Amiel, Regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Figueres, en la seva vessant com a professional de formació científica (farmacèutic-analista).



CONCURS ENCARA OBERT

El concurs Acció poètica quàntica permet rebre propostes fins al 10 d'octubre. Aquest concurs de poesia convoca a joves d'entre 14 i 17 anys a crear frases poètiques d'un màxim de 50 caràcters (espais inclosos) inspirades en aspectes filosòfics relacionats amb la física quàntica com el Determinisme, el Concepte de consciència o la Influència de l'observador en el sistema observat. Teniu les bases completes aquí.



SNY

SNY-Science Needs You! (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), que compta amb el suport de l'Ajuntament de Figueres, la Conselleria d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de l'Escala, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries i la Fundació Gala-Salvador Dalí, juntament amb altres institucions i entitats. El seu objectiu principal és presentar la Ciència com la gran aventura i un repte pels éssers humans, i també com el principal motor de desenvolupament tecnològic, benestar i coneixement. Durant el SNY es combinen presentacions de científics de primer nivell amb activitats culturals.