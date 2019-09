L'Aula de Teatre de Figueres obre matrícula

L'Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres és una federació d'entitats teatrals de la ciutat que, des del 2012, treballen conjuntament per dur a terme el projecte de l'Aula de Teatre de Figueres, que ja té prop de 30 anys. El projecte rep el suport de l'Ajuntament de Figueres i es consolida com l'escola de teatre de Figueres.

L'Aula ofereix cursos de teatre per a totes les edats, a més de cursos específics d'expressió corporal i oral per als joves que vulguin encaminar la seva carrera professional cap al món de les arts escèniques, així com cursos d'interpretació de cançons i grup d'adults. Les classes es realitzen a les instal·lacions del Teatre el Jardí. Els professors són professionals de les arts escèniques que han rebut formació en diferents escoles superiors, tant d'art dramàtic com en pedagogia teatral o educació en el lleure i tenen experiència. La matrícula està oberta a través del web: www.atebfigueres.cat.

El Pla Docent de l'aula de Teatre vol fer arribar les arts escèniques des d'una perspectiva lúdica, tot transmetent els valors del treball en equip, la creació col·lectivament i l'educació emocional, alhora que vol acompanyar en l'aprenentatge d'aquells alumnes que vulguin desenvolupar les seves habilitats artístiques i teatrals per dedicar-se en un futur a les arts escèniques. Per això el projecte compta, a banda de les sessions regulars de teatre, amb activitats complementàries per ampliar els coneixements i promoure altres disciplines de les arts escèniques. L'Aula de Teatre impulsarà aquest any el club de lectura juvenil de llegir el teatre, i es realitzaran sortides a representacions de la programació de Figueres, Girona i Barcelona. A més a més, els alumnes de l'Aula de Teatre de Figueres gaudeixen del cinquanta per cent de descompte en les entrades de Figueres a escena. També es faran sessions monogràfiques dedicades a altres disciplines de les arts escèniques com el maquillatge, el clown o la lluita escènica.

El projecte de l'Aula de Teatre vol transmetre valors de corresponsabilitat i socials a l'hora de fer teatre. És per això que totes les mostres es representaran en espais oberts, o en indrets en què es pugui fer un servei social, com els casals dels avis o l'hora del conte de la biblioteca. També participen en actes i activitats com les festes de la Santa Creu, Sant Jordi, Nadal o Tots Sants.

Més enllà de l'Aula



A banda dels cursos regulars, l'Aula de Teatre és present a moltes escoles de Figueres on realitza activitats extraescolars de teatre. El projecte es pot sostenir gràcies el Pla Educatiu d'Entorn, ja que abarateix el cost per a les AMPA's. Aquest any l'Aula és present en diverses escoles de la comarca, com Vilajuïga, Borrassà, Darnius i Pau, i està oberta a qualsevol escola que vulgui realitzar aquestes activitats. Les sessions les imparteixen els professionals de l'Aula, i es realitza una mostra de final de curs amb totes les escoles.

Des de fa uns anys, l'Aula treballa per fer arribar el teatre i les arts escèniques a tots els sectors de la població. Des del seu projecte Teatre a l'Abast, realitza sessions de teatre a espais i col·lectius específics, com el centre cívic Bon Pastor, el projecte Kasameu o el Centre de Lleure el Dofí. Aquest any la federació vol buscar finançament per poder fer arribar a més sectors el teatre. També es vol dissenyar un projecte per inserir el teatre a les escoles dins de l'horari lectiu, com a recurs i complement del currículum escolar, tant a primària com a secundària.

A banda del seu projecte pedagògic, l'Aula de Teatre Eduard Bartolí organitza, amb coordinació de Figueres a escena, activitats paral·leles a la programació de creació i fidelització de públics i d'escola d'espectadors, organitzant col·loquis postfunció amb artistes de la programació, tallers amb artistes locals per apropar el treball dels creadors als espectadors. Les activitats s'emmarquen dins del Club de l'espectador. A banda, també es du a terme el projecte del vestíbul dels Tits, que ofereix un espai lúdic per als infants que assisteixen als espectacles del Club dels Tits, apropant-los als llenguatges i les disciplines teatrals i introduint-los a l'espectacle una hora abans que comenci.

A més les entitats que formen part de la federació ATEB, tenen el seu espai de reflexió i aquest any es vol treballar per tenir un magatzem d'escenografia i vestuari per als grups de teatre amateur, i un espai d'assaig accessible.