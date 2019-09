Guillamino, Joana Serrat i Nico Roig, al nou cicle «66 butaques» de La Cate

La Cate de Figueres ha presentat la seva nova temporada de tardor-hivern, en què com a novetat cal destacar el nou projecte que presenta: Es tracta del Cicle 66 Butaques, que es farà a la sala Toni Montal i que se suma als cicles habituals de cinema infantil, titelles, teatre amateur, cinema clàssic i òperes en directe.

El nou cicle proposa una programació musical de petit format però de gran volada, fonamentada en l'originalitat de les propostes i la cerca deliberada de la màxima proximitat públic-artistes. El cicle, que comença amb tres concerts programats cada tercer divendres de mes, acollirà les actuacions de Guillamino (18 d'octubre), Joana Serrat (15 de novembre) i Nico Roig, el 20 de desembre. S'anomena 66 butaques perquè aquesta és la capacitat de la sala on es fa, de manera que la proximitat amb el públic està garantida. A partir del gener la programació s'amplia amb Ernest Crusats, el 17 de gener, Maria Rodés el 21 de febrer i Rusó Sala el 20 de març. Marina Herlop, el 17 d'abril i Ferran Palau, el 15 de maig tancaran el cicle.

A més de la música, l'entitat treballa en una programació ampliada amb propostes de teatre, entre els quals hi ha la companyia figuerenca Taller de Teatre, que torna a posar en escena l'obra M'esperaràs?, el 22 de setembre. També destaca el 9 de novembre Cant a la llibertat que s'emmarca dins dels actes per commemorar el 70è aniversari de la mort de Josep Puig Pujades a càrrec de la companyia Taller de Teatre. Alfons Gumbau Masó i Magda Bosch dirigeixen l'espectacle, amb entrada gratuïta. Josep Puig Pujades (Figueres, 1883 – Perpinyà, 1949) sastre, menestral, agitador cultural, publicista, periodista, escriptor i polític, va liderar el moviment polític i cultural del catalanisme d'esquerres a l'Empordà del primer terç del segle XX. Arran dels Fets d'Octubre, fou empresonat a Girona, temps durant el qual generà una copiosa producció literària. Entre aquests treballs, destaquen el llibre Ell, a la presó – el qual s'acaba de reeditar per Edicions Cal·lígraf. En aquest temps, també va escriure l'adaptació teatral del seu conte L'atemptat del carrer de Primfilat, que havia publicat el 1923.Els dos textos, i un recorregut per la seva vida i obra, conformen aquest espectacle, que vol ser un cant d'amistat, un cant de llibertat. I l'endemà dia 10 arriba la proposta de l'Elenc Santperenc, Noietes, una versió d'El Florido Pensil.

Per completar la programació de la temporada s'inclou una edició més les sessions de cinema clàssic i projeccions d'òperes i de propostes familiars, amb el cinema infantil i els putxinel·lis. Finalment Els Pastorets enguany com a novetat es faran a La Cate.