Posen a la venda les entrades de la temporada teatral de Figueres

Aquest dijous 12 de setembre a partir de les 7 de la tarda, s'inicia la venda de les entrades per la temporada de tardor del Teatre Municipal de Figueres. La venda es farà físicament a les taquilles del mateix teatre o a través del web oficial www.figueresaescena.cat.

Destaca de la programació grans espectacles de gran format com La reina de la bellesa de Leenane de La Perla 29, un drama sobre la soledat, les relacions entre les persones i la família, una obra dura dirigida per Julio Manrique i interpretada per Marta Marco. També cal remarcar la comèdia Lapònia, protagonitzada per Roger Coma i, la reconeguda companyia sevillana Atalaya TNT, que torna a Figueres després de tres anys, i presenta la seva versió del clàssic Rey Lear de Shakespeare. Sobre aquesta última proposta cal destacar que, en col·laboració amb el Teatre Principal d'Olot, s'oferirà un 50% de descompte sobre el preu de l'entrada a les persones que comprin l'entrada per anar a veure Rey Lear a Figueres el 12 d'octubre i per Así que pasen cinco años, amb la mateixa companyia, el dia abans (11 d'octubre) a Olot. A La Cate s'hi podrà veure el monòleg Nenes i nens, interpretat per la mediàtica Anna Sahun sota la direcció de l'actor Joel Joan. La programació també inclou el nou muntatge de la companyia figuerenca La Funcional, que a partir de contes de Pere Calders estrena l'obra Finestres.

En total són una quarentena de propostes on «l'aposta pels creadors locals és clara». La programació vol donar visibilitat als autors i artistes locals que es concentren a l'Alt Empordà. Així el musical Una habitació buida, format per joves graduats de l'escola superior d'art dramàtic Eòlia, entre els quals hi ha la vilafantenca Ariadna Colomer, o l'obra El futur, de la dramaturga figuerenca Helena Tornero, que es va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya a principis d'any, són mostra d'aquest esforç per «posar més en valor els creadors locals que estan demostrant que estan a l'altura d'una capital cultural com és Figueres», remarca el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Alfons Martínez. Juntament a aquestes dues obres, la proposta de dansa de la ballarina Núria Guiu, Likes, amb un espectacle que posa en qüestió el valor social dels likes connectaran fàcilment amb el públic jove: «S'ha intentat apostar per propostes per al públic més jove tot i que sabem la dificultat d'aconseguir-lo» diu Baig.

Així mateix, es podrà veure una segona proposta de dansa a la plaça Josep Pla, Hop, un espectacle gratuït i obert a tothom que de forma lúdica i divulgativa vol acostar el públic a les danses urbanes.

Les propostes d'artistes del ter­ritori es completen amb la multiguardonada als Premis Butaca Una gossa en un descampat, un text autobiogràfic de la banyolina Clàudia Cedó que vol seguir trencant tabús sobre la mort perinatal. Cedó també ha escrit i dirigit Tortugues: la desacceleració de les partícules, una comèdia molt divertida i esbojarrada, a La Cate.



Programació familiar

Respecte a la programació familiar, s'ha programat quatre propostes, entre aquestes la presentació de l'espectacle del desè aniversari d'El Pot Petit, que es podrà veure el 14 de desembre al Teatre Municipal El Jardí.

Finalment, a l'Auditori Caputxins, sota la programació artística de Joventuts Musicals de Figueres, segueix apostant pels músics del territori i comptarà amb les actuacions de Neus Plana i Maria Camahort, David Turró i Martí Aiguabella, Equinox Projecte i el Trio Kom. La Cate, que obre la temporada amb els figuerencs Taller de Teatre i l'obra M'esperaràs?, es reinventa enguany amb una programació musical de petit format amb tres concerts de Guillamino, Joana Serrat i Nico Roig.

Altres entitats i promotors han programat un concert del gospel benèfic a favor de l'Associació de Malalats d'Alzheimer de Figueres, una actuació del monologuista Toni Moog al Teatre el Jardí, la presentació de la Nova Orquestra de Cambra, les Microaccions per amor, la colla Dolça Tardor o els Pastorets per Nadal, que enguany com a novetat es faran a La Cate.