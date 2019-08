Peralada es rendeix a «La Traviata» de Paco Azorín

El públic del Festival de Peralada es va rendir completament, aquest passat dilluns a la nit, als encants de la versió operística de La Traviata signada pel director d'escena Paco Azorín. Llarga ovació, sobretot, pel duet de cantants format per la soprano Ekaterina Bakanova, magnífica en el seu paper de Violetta, i el tenor René Barbera. També per l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i el Coro Intermezzo, dirigit per José Luís Basso.

La posada en escena de Paco Azorín va culpir des del primer moment als espectadors. No només per la proposta agosarada de plantejar el personatge de Violetta com una dona lliure, no tant sols de pensament sinó d'acció, sinó per tot el plantejament escenogràfic amb un escenari dissenyat a l'Empordà i disposat en dos nivells representant la vida interior i la vida real dels personatges i per un vestuari potent i seductor imaginat per Ulises Mérida. Segurament, com deia una espectadora, serà la primera vegada que es vegi una «Violetta vestida amb pantalons».

Aquesta versió de La Traviata, que es podrà veure de nou aquest dimecres a les 10 del vespre, és una nova aposta de producció pròpia del Festival. En aquesta ocasió, és una coproducció amb Òpera de Oviedo.