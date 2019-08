La festa major de Roses combina tradició i modernitat

Des d'aquest divendres i fins al 18 d'agost se celebra a Roses una de les cites més importants del municipi, la festa major, que inclou allau d'activitats pensades perquè tots els públics s'hi sentin identificats. El regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, ens avança alguns dels punts més destacats del programa.

La festa d'enguany segueix una línia continuista?

Tota la programació estava feta quan vaig entrar a la regidoria, ara la meva feina serà veure la festa amb ulls crítics per veure què funciona, què no, què pot canviar, què s'ha de mantenir i a partir d'aquí pensar què podem aportar a partir dels propers anys.

Quines activitats destaquen?

Un dels actes principals del programa són les Fires, que comencen el dia 9 d'agost i duren fins al 18 i les barraques que comencen el dia 13. Hi ha altres actes que s'han convertit en tradicionals com són el concurs de sardanes, el dia 17, la trobada gegantera, el dia 15. També fa quatre anys que es fa amb èxit el tobogan, a la pujada Puig Rom, poc trànsit i fa baixada, és una bona opció. A la part del final del recorregut hi ha un inflable aquàtic, que és per a la mainada, però el tobogan és per a tots els públics. Les activitats esportives també destaquen dins el programa. Els focs artificials també tenen molt d'èxit.

Com definiria la festa?

El que es pretén i seguiré aquesta línia, és intentar crear activitats per a tots els públics. Tobogan i inflables per a nens, barraques per a un públic jove i adult, barrejant també activitats més tradicionals amb altres propostes més modernes, atraure el major nombre de públics diferents perquè qualsevol persona s'hi pugui sentir identificada i trobi alguna activitat que li interessi. És un programa divers perquè tothom s'hi pugui sentir còmode.

Les activitats culturals no falten dins el programa?

El dia 10 inaugurem una exposició de pintura de Josep Ministral, i també el mateix dia, coincideix amb l'últim concert del cicle D'Nits al Castell de la Trinitat.

Una altra proposta amb molta força són les barraques?

És un dels esdeveniments de l'any. La festa cau en una de les setmanes fortes de turisme i molta gent de Roses treballa en el sector de l'hostaleria i el turisme, així que no pot participar dels actes que es fan durant el dia, i aprofita per participat a les barraques, en horari nocturn. Hi participa moltíssima gent. També en el programa de les barraques busquem la diversitat. Tenim des de Mojinos Escozíos, que té un públic ampli, a Buhos, que té un públic ja reconegut però molt diferent. Busquem que tothom tingui un dia on sentir-se identificat per anar a bar­raques més enllà d'aquells que, com jo, hi anem sempre i ens agrada gaudir de la música en viu i l'ambient de barraques. Igualment sempre volem que les barraques siguin un altaveu dels grups locals. Aquest any actuen els rosincs Walnait, Delpuerto i Ariadna Vieyra com a teloners.