Vilamaniscle, passió pel jazz i el vi en una passejada única

Cada primer dijous d'agost, Vilamaniscle es manté fidel a la seva passió pel jazz. La dotzena edició d'una passejada singular, la Jazzejada, portarà enguany al poble cinc actuacions de jazz en viu amb artistes de primera línia, que actuaran en cinc escenaris del poble, per oferir al visitant un espectacle únic maridat amb els vins de l'Empordà. Les actuacions s'obriran a les nou del vespre.

Aquest any la cita té com a protagonistes The Gramophone AllStars Big Band, Girona Marxing Band, David Pastor, Paula Grande, i la producció pròpia de la Jazzejada amb un Tribut a Horace Silver a partir de les nou del vespre. L'entrada als concerts, que té un preu de vint euros, inclou la degustació de set vins de l'Empordà dels cellers Mas Llunes, Mas Pòlit, Oliveda i AV Bodeguers i inclou un mos elaborat pels més de cent voluntaris que fan possible que la Jazzejada sigui una realitat any rere any: «De dos-cents visitants, la meitat es converteixen en voluntaris aquella nit», explica l'alcalde Ramon Bonaterra: «Aquest continua sent el nostre secret». Aquest clàssic de l'estiu mobilitza cada any unes 2.000 persones, assenyala.