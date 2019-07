El Museu d'Art Modern de Ceret estrena una exposició d'André Masson

El Museu d'Art Modern de Ceret (Catalunya del Nord) estrena una exposició dedicada a l'obra de l'artista surrealista André Masson. Amb motiu del centenari de l'arribada del pintor al municipi, 'André Masson, una mitologia de l'ésser i de la natura' busca també explorar l'obra dels grans artistes del segle XX amb Masson com a fil conductor.

L'exposició compta amb 131 peces: 84 teles, 40 dibuixos, 6 escultures i un volum. Entre elles, s'hi poden veure algunes peces de col·leccions particulars però també 'Le Couvent des Capucins' i 'Rue à Céret', que va pintar influenciat pel treball de Cézanne i Van Gogh. L'artista va viure a la població nord-catalana entre els anys 1919 i 1920. La mostra, que es podrà visitar fins al 27 d'octubre, està considerada d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura de França.

Per la petita població de gairebé 8.000 habitants, hi han passat artistes de renom mundial. Entre ells, Manolo Hugé, Picasso, Braque, Gris, Soutine, Chagall, Herbin, Matisse, Miró o Tàpies. El seu Museu d'Art Modern persegueix des de fa anys l'objectiu de donar veu a aquesta vocació artística del municipi. Per això, segons la seva directora, Nathalie Gallissot, combinen exposicions amb d'artistes reconeguts amb la descoberta d'altres menys populars.

Amb la voluntat de explorar i donar veu als gran artistes del segle XX, el centre ha inaugurat una exposició sobre André Masson. Conegut per la seva vessant surrealista, el pintor va experimentar amb diverses tècniques al llarg de la seva vida artística –entre elles, el cubisme- i, per damunt de tot, la seva obra està clarament marcada per l'estret vincle que tenia amb la natura i els paisatges. "Aquest sentiment el va acompanyar tota la vida", assegura Gallissot.

Masson va arribar a Ceret just fa cent anys, ferit físicament i psicològicament per la seva participació a la Primera Guerra Mundial. Ho va fer acompanyat de Maurice Loutreuil i allà hi va conèixer la que va ser la seva primera dona, Odette Cabalé, i a Chaïm Soutine. A Ceret, l'artista va iniciar la seva recuperació i hi va pintar diversos paisatges inspirats en el cubisme de Cézanne. Quatre d'ells conservats al Museu de Ceret i que ara es poden veure a l'exposició.

Amb motiu del centenari de la seva arribada, el museu ha estrenat la mostra 'André Masson, una mitologia de l'ésser i de la natura', comissariada per la directora del museu, Nathalie Gallissot, i el conservador i historiador de l'art, Jean-Michel Bouhours.

La natura com a fil conductor

L'exposició compta amb 131 peces. La majoria, 84, són teles però també s'hi poden veure 40 dibuixos, 6 escultures i un volum. Entre elles, 'Le Couvent des Capucins' i 'Rue à Céret'. "S'hi pot veure pràcticament tota la seva obra, tot i que no podem parlar de retrospectiva perquè hem triat una temàtica: la seva vinculació amb la natura com a fil conductor", explica Gallissot. Per fer-ho, han comptat amb cessions de diversos museus però també de col·leccions particulars que han permès mostrar algunes peces que no s'havien exposat abans.

"Masson va ser un gran artista, tenia una personalitat completament independent", afirma Gallissot. I això és precisament el que es podrà veure a la mostra, que estarà oberta al públic fins al 27 d'octubre.