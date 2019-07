La soprano Camilla Nylund posposa el recital programat per al Festival de Peralada

La soprano Camilla Nylund posposa el recital programat per al Festival de Peralada

El Festival Castell de Peralada (Alt Empordà) ha anunciat que la soprano Camilla Nylund ha posposat el recital de 'Lied' amb el pianista Helmut Deutsch programat per al dia 3 d'agost del 2019. La nova data encara està per concretar, però sí s'ha anunciat que serà durant l'estiu del 2020. La cantant finlandesa protagonitza aquest estiu al Festival Wagner de Bayreuth, a Baviera, una producció dels Mestres Cantaires de Nuremberg en la qual interpreta el rol d'Eva, però els darrers dies també ha estat convidada a interpretar el d'Elsa a l'òpera 'Lohengrin' del mateix certamen perquè la soprano contractada inicialment ha hagut de cancel·lar el compromís.

Els organitzadors del Festival de Peralada afirmen que interpretar aquest personatge comporta un compromís "altíssim" i s'han mostrat atents a les circumstàncies "especials" necessàries per a "salvar" l'estrena i les funcions d'aquesta producció.

Per això, i atenent a la relació artística amb el Festival Wagner de Bayreuth i amb la cantant, la direcció del Festival de Peralada "ha decidit alliberar-la" del seu compromís i posposar el recital "preferentment a l'edició 2020".

Camilla Nylund ha volgut agrair "molt especialment" la comprensió dels espectadors del festival de Peralada i ha demanat disculpes per aquesta alteració de la programació inicialment prevista.

Durant aquesta setmana es retornarà l'import de les localitats, i aquells que hagin comprat entrades tindran preferència per adquirir-les l'estiu del 2020, una vegada es concreti la nova data i es posin a la venda.