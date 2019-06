Mostra de poesia, música, arts i cultura popular aquest dissabte a Empúries

L'Àgora Grega d'Empúries acull aquest dissabte 8 de juny a partir de les 17:30 hores la Mostra de poesia, música, arts i cultura popular sota el reclam: «1 d'octubre, ni presos ni exiliats: República». L'acte és organitzat per Poetes per la República i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala, el Museu Arqueològic de Catalunya, Òmnium i la Fundació Llibreria Les Voltes.

Com informen en un comunicat els organitzadors, fan aquesta mostra perquè «com a poetes, músics i creadors d'art, tenim la necessitat i fins el deure, de denunciar una realitat que ens parla a diari colpidorament, de com són de menystinguts els nostres drets individuals i col·lectius i com empresonen la dissidència i la llibertat d'expressió, més elemental». Presenten aquest acte a l'Àgora Grega d'Empúries, com d'altres que han fet, amb l'objectiu de «dur l'escalf i la paraula als nostres representants polítics i líders socials, ens refermem en la determinació de mantenir-nos fidels al mandat democràtic triat pel nostre poble i hem determinat d'oferir i dur per tot el territori la poesia i la música».