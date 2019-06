Joan Chamorro i Clara Motis actuen al 1935 Cafè Bistrot de Roses

Aquest divendres, 7 de juny, a les 9 del vespre, el 1935 Cafè Bistrot by Terraza de Roses, acollirà un concert molt especial, amb la presència de Joan Chamorro (contrabaix), el gran músic de jazz català, acompanyat per Carla Motis (guitarra), ambdós de la Sant Andreu Jazz Band.



Cicle «Jazz&Tapes»

Aquest concert s'emmarca en el cicle «Jazz&Tapes» que se celebra el primer divendres de cada mes, i que el 1935 Cafè Bistrot, del Grup Terraza, va iniciar ja fa un any amb una gran acollida tant entre el públic local com entre els turistes que visiten la comarca. El concert es fa mentre els clients sopen un menú degustació de tapes que té un preu de 30 ? per persona. És imprescindible reservar taula a info@hotel1935.com o per telèfon al 972 459 960.

Aquest dissabte, a tres quarts de deu de la nit, també l'hotel spa Terraza de Roses serà escenari d'un nou concert del cicle «Sunset Music» de músiques del món, amb l'artista Clara Luna al piano i veu acompanyada de Xavi Maureta a la percussió. Els artistes oferiran un ampli repertori de clàssics del jazz i del bossa nova.

De la mà del pianista brasiler Luiz de Moura Castro, que la va encoratjar a seguir el seu instint, Clara s'ha tornat en una vertadera especialista de la música del Brasil i d'altres compositors sud-americans. «El jazz ha estat el meu vehicle per expressar-me fins ara, com abans ho havia estat el piano. Són maneres de donar-li forma a les meves necessitats artístiques. Però, en realitat, és igual com es digui la meva música estèticament. M'agrada descobrir. La meva manera d'entendre la vida és a través de la música i és el millor que puc oferir» diu l'artista.