La Fira dels Oficis de Sant Miquel de Fluvià es dedica als artesans del vidre

Cada any, Sant Miquel de Fluvià dedica la Fira dels Oficis, que se celebra diumenge, a un monogràfic que serveix de fil conductor de les diferents activitats que es duen a terme. En aquesta ocasió, una desena d'artesans del món del vidre seran els protagonistes i treballaran in situ aquest art. La Fira també veurà complementat aquest apartat amb la presència d'una exposició de vidre artístic de Roser Aromar, a la Sala de l'Abadia.

Els artesans del vidre procedeixen de les comarques gironines, Barcelona i França, treballaran aquest material amb tècniques diverses i s'instal·laran al claustre del monestir. El vidre s'acompanyarà amb altres disciplines, com la forja, la fusta, la cistelleria, el cuir o el cartró pedra, en total en seran uns quaranta, que es trobaran com cada any dins el nucli antic. «Enguany hem ampliat el recorregut per la plaça Major, el carrer Major i la plaça de l'Església que estrena remodelació», explica l'alcalde Àngel Posas. La Fira dels Oficis ofereix un temps i un espai perquè el públic s'hi recreï tot contemplant com treballen els artesans, fins i tot d'oficis que es troben en perill d'extinció. «Aquest és el tret característic i l'al·licient principal d'aquesta fira que està plenament consolidada», assegura l'alcalde. No faltaran les parades d'alimentació i artesania que exposaran productes d'elaboració pròpia, «és una fira molt cuidada».

Com sempre, la trobada proposa altres activitats com visites guiades a l'església i els seus entorns amb Jordi Mota, a les 11 del matí i les 5 de la tarda; un concert de cant amb la coral La Farinera de Girona i la Coral de Navas, a les 12 del migdia, i, tot seguit ball de bastons, primer amb els nens de l'escola i, després, amb la colla local Picots del Fluvià. Ja a les 6 de la tarda, hi haurà una cercavila amb els capgrossos fets pels infants del poble, que enguany estrenen vestimenta, acompanyats amb el músic d'Ives Gras. D'altra banda, els visitants a la Fira també podran quedar-s'hi a dinar. En el bar s'oferirà un menú per 10 euros.

Per completar l'oferta es convoca el concurs d'Instagram. Les imatges s'han de penjar amb l'etiqueta #firaoficis2019 i està obert a tothom qui vulgui aportar la seva visió particular de la fira fent difusió a través de les xarxes.