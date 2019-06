El Primavera Sound brinda a Rosalía el seu primer gran bany de masses a Catalunya

Rosalía ha complert amb les grans expectatives que havia generat la seva actuació al festival Primavera Sound 2019. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha actuat aquest dissabte com a autèntica cap de cartell de la nit, i això sol ja és novetat, doncs no ho pot dir cap altre artista català. Bona part dels 63.000 assistents que avui compta el festival han comparegut a la gran esplanada dels escenaris principals per veure-la. Presentant –entre altres- les cançons de l'aclamat àlbum 'El mal querer' (2018) amb ímpetu inicial i un important desplegament coreogràfic i vocal, Rosalía ha confirmat perquè en menys d'un any ha assaltat les llistes de reproducció llatines de mig món. James Blake ha estat el seu convidat estrella, i junts han interpretat 'Barefoot in the Park'.

Després de l'explosió internacional de la cantant, i en tan sols un any, Rosalía comença a estar avesada a les multituds. L'anunci del llançament del venerat disc 'El mal querer' des de les pantalles de Times Square, la gira americana amb parada al Festival de Coachella, o els dos Grammys llatins 2018 per 'Malamente', l'han situat en poc temps al firmament internacional de la música. Però, amb permís del seu debut al Sónar 2018, l'artista encara no havia tingut un bany de masses a casa com el que avui li ha brindat el Primavera Sound.

Queda lluny aquell concert íntim de la cantant amb Refree al bosc del Festival Vida (2017). L'actual desplegament de mitjans i l'embolcall musical de Rosalía mostren fins a quin punt ha evolucionat l'artista en molt poc temps. No hi havia focs artificials en la seva posada en escena, però si un inici de xou intens, amb un joc de llums realçant la coreografia més pop que flamenca de Rosalía i el seu equip de ballarines. Així, a ritme vigorós i amb la cançó 'Pienso en tu mirá' ha arrancat el seu espectacle, tot fent vibrar un públic conscient que assistia a un esdeveniment per al record. Rosalía s'ha dirigit al públic majoritàriament en català, i ha resolt amb "és un honor" la menció al seu retorn a Barcelona.

Després d'un inici intens, les cançons de 'El mal querer' han anat sonant alternades amb altres composicions –algunes han retornat a l'essència flamenca de la Rosalía dels primers temps- i llicències com un 'remix' del 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas.



Col·laboració de luxe



El concert ha enfilat un tram de marca més flamenca després de l'aparició estel·lar a l'escenari de James Blake per cantar a dos veus la cançó del britànic en què Rosalía va col·laborar, 'Barefoot in the Park'. Rosalía ha professat la seva admiració cap a Blake, de qui ha dit que ja l'estudiava i apreciava en els seus temps d'alumna a l'Esmuc de Barcelona.

El concert de Rosalía al Primavera Sound arribava precedit per la recent estrena del seu darrer single, 'Aute Cuture', un nou viratge estilístic de la catalana amb què s'apropa més al pop, i que també ha volgut interpretar. I, també, és clar, per la darrera col·laboració amb J Balvin en la cançó 'Con altura', una de les millors cançons del què portem d'any segons la revista 'Time'. La coincidència al cartell dels dos artistes feia plausible que es reproduís la col·laboració a l'escenari d'un dels dos, però finalment no ha estat així. I això que el repertori de Rosalía també incloïa 'Brillo', un altre tema signat en col·laboració amb Balvin.

Rosalía ha acomiadat el concert amb 'Malamente', la cançó que la va catapultar a la fama tot just fa un any.



Torna Solange



Una altra artista amb majúscules d'aquesta darrera nit és Solange. La cantant de soul va trepitjar per primera vegada el festival l'any 2013. Segurament més coneguda per ser germana de Beyoncé, però va repetir el 2017 i va oferir un concert molt recordat. En tornar per tercera vegada, la cantant de soul i R&B actuava ja amb galons de cap de cartell, en una hora i un escenari que així ho acrediten.

Jarvis Cocker actuav a la mateixa hora que la nord-americana en un altre punt del recinte, i des de l'escenari RayBan. Llegenda de la música britànica, l'ex líder de Pulp, visita en solitari el festival per segona vegada, com ja va fer el 2017. Molt abans, el 2011, havien ofert amb Pulp un històric concert de retrobament de la banda.