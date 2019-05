Manel presentarà el seu nou disc en un concert al Temporada Alta

El concert de presentació del nou disc de Manel, que es publicarà la tardor vinent, es farà en el marc de Temporada Alta el 29 de novembre a La Mirona (Salt). Així ho ha anunciat aquest divendres el Festival a través d'un comunicat, en el qual també ha donat a conèixer que en aquesta edició actuaran al certamen Omara Portuondo, que portarà els seus boleros i sons cubans dins la gira internacional 'Omara es Cuba – El último beso'; El Petit de Cal Eril i Judit Neddermann. Així mateix, el circ dels canadencs Cirque Éloize tornarà amb el seu nou espectacle 'Hotel', protagonitzat per una dotzena de músics i acròbates. Les entrades d'aquests espectacles i concerts s'han posat a la venda aquest divendres.

L'esperat nou disc de Manel, que es publicarà la tardor vinent, tindrà el concert de presentació a les comarques gironines a La Mirona (Salt) en el marc de la programació musical de Temporada Alta. Manel actuarà a La Mirona el 29 de novembre.

La música feta a Catalunya tornarà a tenir un lloc preferencial en la programació del festival, com han destacat els organitzadors. El Petit de Cal Eril, que acaba de publicar el nou disc 'Energia fosca', oferirà un concert a El Canal (Salt) el 16 de novembre. Joan Pons actuarà al costat del seu grup format per Artur Tort, Dani Comas, Ildefons Alonso i Jordi Matas. Judit Neddermann actuarà el 17 d'octubre al Teatre Municipal de Girona.

Omara Portuondo visitarà per primer cop el festival per oferir un concert a l'Auditori de Girona el 28 d'octubre. La diva de Buena Vista Social Club hi oferirà una nit de boleros i sons cubans en el marc de la gira mundial 'Omara es Cuba – El último beso'. Portuondo s'acompanyarà d'un quartet que inclou el pianista Roberto Fonseca.

Cirque Éloize

Des d'aquest també es poden comprar les entrades per al nou espectacle de Cirque Éloize, una companyia canadenca habitual del festival que en aquesta ocasió presentarà 'Hotel', dins la programació de Temporada Alta al Teatre Municipal de Girona. Es tracta d'un espectacle amb una dotzena de músics i acròbates que ofereixen una exhibició d'exercicis circenses que passen en l'escenari d'un antic hotel acompanyats de música i dansa. Es representarà en el marc de les Fires de Girona en dues funcions el dia 1 de novembre.

El Festival programa de nou 'El Petit Príncep' d'Àngel Llàcer i Manu Guix (Auditori de Girona – 23 de novembre), un espectacle musical que parteix del conte clàssic de Saint-Exupéry. Temporada Alta 2019 també programarà l'espectacle de comiat de Tricicle 'Hits' (Auditori de Girona – 10 i 11 d'octubre); 'La tendresa', la comèdia d'Alfredo Sanzol produïda per Dagoll Dagom i T de Teatre, que es podrà veure a Temporada Alta (Teatre Municipal Girona – 8 novembre).