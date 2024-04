Presó provisional sense fiança per a l'acusat de matar el seu fill i apunyalar la mare a Bellcaire

La jutgessa del jutjat de guàrdia de La Bisbal d'Empordà ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat de matar el seu fill de 5 anys i apunyalar de gravetat la mare a Bellcaire. Segons ha informat el TSJC, la causa queda oberta per assassinat i assassinat en grau de temptativa, els dos delictes amb els agreujants de gènere, acarnissament i parentiu. Els fets van passar dimecres quan el detingut hauria atacat a ganivetades el menor i la dona, de 29 anys. Al cap d'unes hores, l'home va ser detingut a Albons. La parella estava en tràmits de separació però en el moment dels fets no existia cap antecedent judicial de violència.