Castelló d'Empúries i Empuriabrava renovaran l'enllumenat públic i milloraran un 62% l’eficiència energètica. Endesa X, la filial de serveis energètics d’Endesa, ha guanyat la licitació pública per renovar 5.538 punts de llum.

La nova il·luminació serà de major qualitat tant a escala funcional com mediambiental i estètica, ja que s’ha dissenyat tenint especial cura de l’entorn. Aquest dijous han presentat el projecte l’alcaldessa de la localitat, Anna Massot, el director d’Endesa a Catalunya, Enric Brazis i el director de negoci amb les administracions públiques d’Endesa X, Juan Garrigosa. "El projecte de canvi de llums a tipus LED, de menor consum que les anteriors, al nostre municipi permetrà millorar fins a un 62% l’eficiència energètica, cosa que també es traduirà en estalvi econòmic", ha explicat Massot.

Per la seva banda, Juan Garrigosa ha assegurat que “la nova il·luminació s’ha fet a mida tenint en compte diversos factors per adequar-la al màxim possible a les particularitats de diferents zones. Així, per exemple, als carrers pròxims al riu Muga i a Rec de Salins s’instal·larà enllumenat amb una temperatura de color de 2.200 graus kelvin (K) com a mesura de protecció mediambiental; mentre que pel nucli històric s’han escollit unes lluminàries de 2.700 K per guanyar calidesa”. El contracte s’engloba en l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per a la prestació de serveis en l’àmbit de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic.

3,5 milions d'euros

A banda del canvi d’enllumenat públic, l’acord també contempla el seu manteniment preventiu i correctiu durant 10 anys per un import de 3,5 milions d’euros, que serà retribuït mitjançant pagaments anuals al llarg de tota la dècada. A més, Endesa X també realitzarà la gestió energètica de tot el servei durant la vigència del contracte, la qual cosa rendibilitzarà la inversió, ja que amb un control exhaustiu de les dades de consum, un millor control de l’horari d’encesa i apagada de les llums i la regulació del flux de cada llum s’aconsegueix una bona qualitat i optimitzar l’eficiència i l’estalvi d’energia.