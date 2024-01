L’estructura principal del nou edifici polivalent de la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava ja és plenament visible. L’obra promoguda per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i executada per Rubau Tarrés, té en el seu sostre la seva imatge més singular, ja que té forma d’onada marina per a donar continuïtat entorn del Club Nàutic.

L’execució del projecte, que es va iniciar la primavera de l’any passat, està dividida en dues fases. La primera té dues parts, consisteix en la reurbanització de la plaça que es convertirà en un espai totalment pla i accessible, sense desnivells. La nova pavimentació es planteja a partir d’unes franges transversals que potencien la relació avinguda Fages de Climent-Port Nàutic i que permetran mantenir la funció d’aparcament. També s’està aixecant l’estructura principal de l’edifici, de planta rectangular i molt transparent, conformat a partir de pòrtics que segueixen el mateix ritme que el paviment de la plaça. Aquests pòrtics sostenen la coberta sinuosa, amb bigues de fusta. La sala disposarà de dos volums tancats on es troba l’espai necessari per portar a terme tota mena de celebracions i actes: un volum contindrà l’escenari, camerinos i instal·lacions, i l’altre el bar i els lavabos públics. Segons el projecte original, els materials i colors utilitzats «busquen que tant la plaça com l’edifici s’integrin al màxim en l’entorn mariner. El color blanc i la fusta, propis dels elements presents als vaixells, seran els que predominaran». Amb els fons Next Generation, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, promotor de l’obra, preveu instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta, les quals en un futur podrien cobrir també les necessitats energètiques de l’edifici del Club Nàutic, si l’adquisició arribés a bon port. Un fet que encara no s’ha donat. Aquest edifici polivalent substitueix l’envelat que, aquests darrers anys, ha permès acollir esdeveniments comercials i gastronòmics, festes de carnaval, concerts i expositors de la Fira del Vaixell d’Ocasió. L’Ajuntament preveu que la instal·lació estigui a punt per a ser utilitzada aquest mateix any.